Tras la salida de Gallardo, quiénes son los candidatos a dirigir River

La renuncia de Marcelo Gallardo generó un fuerte impacto en el mundo River y obligó a la conducción del club a acelerar las gestiones para definir a su sucesor. Con un perfil de búsqueda centrado en entrenadores con espalda, experiencia y conocimiento del club, la dirigencia comenzó a delinear opciones concretas.

River

En ese escenario, el nombre que más consenso reúne es el de Eduardo Coudet. El actual técnico del Alavés mantiene una buena relación con Enzo Francescoli y otros dirigentes, y su estilo de juego es considerado compatible con la identidad que dejó Gallardo.

Coudet, el que pica en punta

Desde el entorno del entrenador trascendió que no tenía intenciones inmediatas de regresar al país. Sin embargo, la confirmación de la salida de Gallardo, el presente deportivo del Alavés —a tres puntos del descenso— y una eventual propuesta formal podrían modificar el escenario.

Coudet expresó en reiteradas oportunidades su deseo de dirigir en el estadio Monumental, donde supo consagrarse como jugador. Su trayectoria incluye pasos por Rosario Central, Racing, Inter de Porto Alegre, Celta de Vigo y Atlético Mineiro, entre otros equipos.

La conferencia de prensa anunciada en Vitoria para los próximos días generó expectativa, ya que podría brindar definiciones sobre su futuro profesional.

Crespo y Solari, alternativas con historia

Otro de los nombres que seduce es el de Hernán Crespo. El exdelantero mantiene un vínculo cercano con Francescoli y manifestó públicamente su deseo de dirigir a River en algún momento. Su salida de San Pablo no representaría mayores obstáculos, aunque existen dudas sobre su capacidad para asumir en un contexto complejo.

Crespo construyó una carrera ascendente como entrenador tras sus inicios en Parma. Tuvo un ciclo irregular en Banfield, pero alcanzó notoriedad al conquistar la Copa Sudamericana 2021 con Defensa y Justicia. Luego dirigió en Brasil y en el fútbol árabe, donde obtuvo la Champions de Asia, dio cuenta Olé.

En tercer lugar aparece Santiago Solari, con fuerte identificación con River y experiencia en el Real Madrid. Actualmente vinculado a la estructura dirigencial del club español, su posible llegada dependería de una negociación que contemple su situación en Europa.

Otros nombres como Ramón Díaz, Ariel Holan o Jorge Sampaoli circularon en redes sociales, pero no tendrían respaldo firme en la mesa chica dirigencial. Mientras tanto, River trabaja contrarreloj para definir al sucesor de Gallardo y encarar una nueva etapa deportiva. Fuente: El Once

