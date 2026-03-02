Aumento de asignaciones familiares: quiénes no cobrarán en marzo y por qué

Por ello, quienes se excedan de alguno de estos montos dejarán de percibir el beneficio. Así se fijó en el artículo 4 de la Resolución 55/26, de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

Se trata de la norma que fijó un aumento de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares a partir de marzo de 2026.

El incremento que se aplicará será del 2,88%, en sintonía con el índice del IPC que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Los aumentos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) oficializó esta semana el aumento de 2,88 % para las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones, confirmaron a Elonce desde la dependencia oficial.

De esta manera, la AUH, que comprende a más de 4,5 millones de chicos, y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) será de $ 132.814. Con hijos con discapacidad, la AUH pasa a $ 432.461. Mientras que la Asignación por nacimiento será de $ 77.414.Trabajadores en relación de dependencia

Las asignaciones por hijo y prenatal, que se determinan por rango de ingresos familiares (IGF), para los trabajadores en relación de dependencia, serán las siguientes:

Quienes perciban ingresos de Rango I, es decir aquellos de hasta $ 1.028.268 cobrarán $ 66.414.

Los grupos familiares que tengan un salario de $ 1.028.268,01 y $ 1.508.055están comprendidos dentro del Rango II y recibirán una asignación de $44.799 mensuales por hijo.

Aquellos grupos familiares con ingresos entre $1.508.055,01 y $ 1.741.100 el monto de la asignación será de $ 27.097.

Los ingresos pertenecientes al Rango IV, es decir de $ 1.741.100,01 y $ 5.445.190 recibirán una asignación de $ 13.980.

Otros beneficios

En tanto, la Asignación por Nacimiento será de $ 77.414, la Asignación por Adopción aumentará a $ 462.845 , la Asignación por Matrimonio trepará $ 115.913, siempre que el Ingreso General Familiar (IGF) no supere los $ 5.445.190. La asignación Prenatal escalará $ 66.414 para los sectores que perciban menores haberes, con variaciones basadas en el ingreso familiar, descendiendo hasta $ 13.980 según el rango arriba explicitado.

LOS RANGOS Y MONTOS DE LAS ASIGNACIONES DETALLADOS:

Fuente: El Once

