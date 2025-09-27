Miguel Ángel Russo recibió el alta médica pero es duda para dirigir a Boca

Tras recibir medicación e hidratación con suero, Russo fue dado de alta ese mismo día. Sin embargo, el miércoles volvió a ser internado y recién este viernes abandonó el centro médico.

La situación generó preocupación en el club, dado que Boca se encuentra en plena competencia y su entrenador es una figura clave en el plantel profesional.

Entrenamientos bajo la conducción de asistentes

Durante los días en que Russo estuvo ausente, los entrenamientos fueron dirigidos por sus colaboradores Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez. Ambos trabajaron con el plantel enfocados en el partido correspondiente a la décima fecha del Grupo A del Torneo Clausura.

El compromiso, que enfrentará a Boca con Defensa y Justicia, será uno de los encuentros destacados de la jornada y mantiene expectantes a hinchas y dirigentes por la posible presencia de Russo.

El plantel xeneize se mantuvo en ritmo de trabajo, con el objetivo de no perder preparación frente a un rival exigente en el torneo.

La incógnita sobre su presencia

Con este panorama, aún no está confirmado si el experimentado técnico se sentará en el banco de suplentes este sábado. El partido se disputará a las 19 en el estadio Norberto Tomaghello, en Florencio Varela.

El factor climático también podría influir, ya que se pronostican lluvias y bajas temperaturas durante la jornada, condiciones que sumarían una dificultad adicional para la presencia del DT en la cancha.

La decisión final dependerá de la evolución de Russo en las próximas horas y de la recomendación médica respecto a su estado físico. (NA)