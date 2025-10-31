Avanza el Registro Único de Capacitaciones: UPCN entregó nómina de 4.200 empleados

La información fue presentada este jueves a la Dirección de Recursos Humanos de la provincia, en cumplimiento del proceso de relevamiento del Registro Único de Capacitaciones, herramienta impulsada por el gremio para sistematizar la formación laboral de los empleados estatales.

La creación de este registro surgió de la propuesta de Instructivo para la Recategorización 2026 elaborada por UPCN, con el objetivo de que todas las capacitaciones sean tenidas en cuenta al momento de definir nuevas categorías.

“A raíz de esa iniciativa salió, a requerimiento nuestro, una instrucción desde la Secretaría de Trabajo para que se haga efectivo”, explicó Adriana Satler, secretaria de Capacitación de UPCN. “Por lo tanto, Recursos Humanos notificó a todos los ministerios para hacer un relevamiento y constituir el Registro Único”, agregó.

La dirigente sindical destacó que este paso permitirá ordenar y centralizar la información que hasta ahora permanecía dispersa entre distintas áreas del Estado.

Falta de sistematización y nuevos desafíos

“Cada ministerio tiene áreas o funcionarios responsables de capacitación, pero Recursos Humanos no contaba con los datos completos sobre los cursos realizados. Por eso se solicitó esa información”, detalló Satler.

La secretaria de Capacitación subrayó que “existía una necesidad concreta de contar con una base de datos que reúna toda la información”, y advirtió sobre la importancia de un uso responsable del registro.

“Sabemos que puede haber errores u omisiones, pero esperamos que no se le dé un mal uso, porque también va a definir las recategorizaciones”, sostuvo.

50 cursos y una agenda de formación continua

UPCN informó además que cuenta con más de 50 propuestas de formación para el próximo año, en distintos formatos: presenciales, virtuales sincrónicos y asincrónicos, orientados al desarrollo profesional de los trabajadores del Estado.

“Siempre hubo capacitaciones, pero nunca nadie se ocupó de concentrarlas en un espacio accesible”, señaló Satler. “Hay una necesidad concreta, no solo del Estado sino también de los propios trabajadores, de encontrar esos espacios de formación”, añadió.

La representante sindical valoró la magnitud del trabajo realizado y el compromiso de los trabajadores públicos. “Nos sorprende la cantidad de compañeros que se capacitaron en los últimos cuatro años, y nadie las tuvo en cuenta. Frente a las críticas indiscriminadas al sector público, podemos mostrar que queremos superarnos y hacer las cosas bien”, resaltó Satler.

Finalmente, la secretaria de Capacitación afirmó que el objetivo es consolidar un sistema permanente de formación y evaluación. “Empezamos una nueva etapa donde se busca sistematizar las capacitaciones. No es una tarea sencilla, pero es un paso fundamental para las recategorizaciones, y después vendrán los concursos”, concluyó. Fuente: El Once

