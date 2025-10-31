El Gobierno confirmó un aumento del 7,20% en el precio del gas natural
El documento, firmado por el ministro Luis Caputo, fue publicado en el Boletín Oficial y establece que el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) deberá adecuar los procedimientos de facturación para garantizar la correcta aplicación del nuevo recargo.
“Establécese que el recargo previsto en el artículo 75 de la ley 25.565 y sus modificatorias será equivalente al siete coma veinte por ciento (7,20 %) sobre el precio de gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)”, indica la resolución.
Alcance del aumento y autoconsumo energético
El incremento no se limita al gas destinado a la venta. También se aplicará sobre los volúmenes usados para autoconsumo, mediante una fórmula que multiplica el volumen consumido, el precio promedio ponderado de las ventas y la alícuota del 7,20%.
En paralelo, las empresas comercializadoras deberán trasladar íntegramente este recargo al precio del gas adquirido en el PIST, siempre que haya sido percibido previamente por el proveedor del combustible.
Desde el Gobierno explicaron que el objetivo es mantener la estructura de ingresos del sistema gasífero y asegurar la sustentabilidad económica de los contratos vigentes en el marco del Plan Gas.Ar.
Modificación del PIST por regiones
En sintonía con esta medida, la Secretaría de Energía, encabezada por María Carmen Tettamanti, anunció una actualización en los precios del gas natural en el PIST, publicada mediante la Resolución 433/2025.
La norma abarca los contratos celebrados en el marco del Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos, el Autoabastecimiento interno, la sustitución de importaciones y la expansión del sistema de transporte para el período 2023-2028.
Las empresas productoras, distribuidoras y Enarsa deberán ajustar sus contratos en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la publicación, y presentar la documentación ante la Secretaría de Energía y el Enargas.
Nuevos valores por distribuidora
De acuerdo a la resolución, los nuevos precios base del gas natural que comenzarán a regir en noviembre serán los siguientes:
Redengas S.A. (Paraná): $2.935
Naturgy BAN S.A. (zona norte de Buenos Aires): $2.925
Metrogas S.A. (Capital Federal y Buenos Aires): $2.885
Distribuidora Gas Cuyana S.A. (Mendoza, San Juan y San Luis): $2.943
Distribuidora Gas del Centro S.A. (Córdoba, La Rioja y Catamarca): $2.912
Litoral Gas S.A. (Santa Fe y Buenos Aires): $2.906
Gasnea S.A. (Entre Ríos, Formosa, Chaco y Corrientes): $2.931
Naturgy NOA S.A. (Salta, La Puna y Tucumán): $2.893
Camuzzi Gas Pampeana S.A.:
Buenos Aires: $2.895
Bahía Blanca: $2.852
La Pampa sur: $2.937
La Pampa norte: $2.896
Camuzzi Gas del Sur S.A.:
Buenos Aires sur: $2.828
Chubut sur: $2.829
Neuquén: $2.935
Cordillerano: $2.908
Santa Cruz sur: $2.795
Tierra del Fuego: $2.784 (Infobae)
