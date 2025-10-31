Avanza un nuevo sistema frontal frío y traería lluvias: cómo estará el fin de semana

Este viernes, el tiempo en Entre Ríos será cálido, con temperaturas que ascenderán respecto a los días anteriores. Las mínimas estarán cerca de los 11 grados y las máximas rondarán los 25 grados. La humedad y el viento del norte mantendrán la sensación de temperaturas agradables durante la jornada, aunque la estabilidad en el clima comenzará a romperse con las primeras precipitaciones sobre sectores del sur de la región pampeana, que luego se extenderán a Córdoba, Santa Fe, San Luis y parte del noroeste bonaerense durante el sábado.

Fin de semana

Para el sábado, se espera que el clima en Entre Ríos esté parcialmente nublado. Las mínimas serán de aproximadamente 15 grados, mientras que las máximas podrían llegar a los 26 grados. El viento soplará del noreste, aportando humedad y favoreciendo la inestabilidad. Se espera que durante la tarde se registren lluvias aisladas, aunque de corta duración.

El domingo: lluvias en aumento

El domingo, “el frente frío avanzará hacia el noreste, afectando parcialmente el litoral, mientras que las condiciones en el norte de Buenos Aires comenzarán a mejorar progresivamente a medida que avance el día. Sin embargo, la atmósfera mantendrá una cierta inestabilidad residual que podría anticipar otro cambio importante para el comienzo de la próxima semana”, expresó De Benedictis.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para Entre Ríos que el domingo sea un día inestable, con lluvias en diversas zonas de la provincia. La mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 28 grados. El viento cambiará al sureste, trayendo consigo más humedad y condiciones propensas para las precipitaciones. (Fuentes: SMN y Meteored)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com