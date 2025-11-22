Ayuda Escolar de Anses: cómo y hasta cuándo solicitarla para el ciclo lectivo 2026

No procesarán solicitudes incompletas o fuera de plazo

El beneficio está destinado a aquellos niños o adolescentes que cumplen con ciertos requisitos. Los hijos deben tener entre 45 días de vida y hasta los 18 años de edad, y estar asistiendo a un establecimiento educativo oficial, ya sea en el nivel inicial, primario o secundario. En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad, y la asistencia puede ser solicitada también por aquellos que concurren a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación, o cualquier institución educativa avalada por Anses.

Requisitos y pasos para solicitar la Ayuda Escolar

El proceso para solicitarla es sencillo y debe completarse cada año para acceder al pago correspondiente. Los interesados deben ingresar a la plataforma Mi Anses, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, y seguir los pasos indicados.

1. Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2. Seleccionar la opción “Hijos”.

3. Elegir “Presentar certificado escolar” para generar el formulario correspondiente por cada niño.

4. Llevar el formulario a la escuela para que sea completado y firmado por la institución educativa.

5. Tomar una foto o escanear el formulario firmado.

6. Subirlo nuevamente en la plataforma Mi Anses, en la opción Hijos → Presentar certificado escolar.

El pago de la Ayuda Escolar Anual suele realizarse al inicio del ciclo lectivo, generalmente en marzo, y se otorga de manera automática a quienes hayan cumplido con la presentación de la documentación requerida.

