Nogoyá
Se desarrolló un nuevo encuentro de Mini Vóley Avier. La actividad tuvo lugar en el polideportivo municipal Cabo 1° Julio César Monzón, a cargo de los profes del CPEF N7
Los niños junto a sus familias acompañaron la actividad.
