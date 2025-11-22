Nogoyá Times

    Se desarrolló un nuevo encuentro de Mini Vóley Avier. La actividad tuvo lugar en el polideportivo municipal Cabo 1° Julio César Monzón, a cargo de los profes del CPEF N7
    Los niños junto a sus familias acompañaron la actividad.
    Puede ser una imagen de fútbol, vóleibol y básquet
    Puede ser una imagen de vóleibol y básquetPuede ser una imagen de vóleibol y básquet
    Puede ser una imagen de vóleibol, fútbol y texto
    Puede ser una imagen de vóleibol
    Puede ser una imagen de vóleibol y básquet
    Puede ser una imagen de una o varias personas, personas jugando al voleibol y personas jugando al fútbol
    Puede ser una imagen de básquet y bailando
    Puede ser una imagen de vóleibol
    Puede ser una imagen de fútbol, fútbol y básquet
    Puede ser una imagen de una o varias personas y multitud

