Beneficios ANSES: jubilados y pensionados tendrán descuentos en supermercados desde septiembre

Descuentos para jubilados y beneficiarios de AUH: cómo consultar los comercios adheridos

Los beneficios del programa

Según el comunicado oficial, el programa ofrece:

-10% de descuento sin tope de reintegro en compras generales en los principales supermercados.

-20% de descuento en perfumería y limpieza, disponible en algunas cadenas y sin tope.

Reintegro adicional del 5% exclusivo para clientes del Banco Nación, que cobren haberes de ANSES y paguen con tarjeta de débito o crédito a través de BNA+ MODO, con un tope de $20.000 por mes.

Además, el Banco Nación acreditará diariamente un porcentaje de remuneración del 32% de TNA sobre el saldo de las cuentas de hasta 500 mil pesos, medida que busca fortalecer el ahorro de los beneficiarios.

Supermercados adheridos y promociones

Las cadenas participantes ofrecen descuentos diferenciados:

Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza.

Coto y La Anónima: 10% en todos los rubros, sin tope.

Josimar: 15% en todos los rubros, sin tope.

Carrefour: 10% en todos los rubros, con tope de $35.000.

El detalle completo de supermercados y comercios adheridos puede consultarse en la página oficial de ANSES. Click aquí.

Un círculo virtuoso para el consumo

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, destacó que la medida no solo beneficiará a jubilados y pensionados, sino que también impulsará el comercio, al incrementar la clientela de las cadenas y generar un “círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado”.

Con este programa, el Gobierno busca aliviar el bolsillo de los adultos mayores en un contexto de inflación y caída del consumo, al tiempo que sostiene la actividad económica en el sector minorista. Fuente: El Once

