Beneficios ANSES: jubilados y pensionados tendrán descuentos en supermercados desde septiembre

    En que consiste el nuevo programa

    Desde el 1° de septiembre, más de 7 millones de jubilados y pensionados accederán a reintegros y descuentos exclusivos en supermercados y comercios de todo el país. Habrá beneficios adicionales para quienes cobren sus haberes en el Banco Nación.
    La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), junto con el Ministerio de Capital Humano, anunció que desde el 1° de septiembre entrará en vigencia el programa Beneficios ANSES, destinado a jubilados y pensionados de todo el país.

    El objetivo de la iniciativa es mejorar los ingresos y la capacidad de compra de más de siete millones de beneficiarios, quienes podrán acceder a descuentos en supermercados y comercios adheridosEl programa contempla rebajas de hasta el 20% en rubros específicos y se extenderá a más de 7.000 puntos de venta en todo el país. Para ver losCOMERCIOS ADHERIDOS, CLICK AQUÍ.
    Descuentos para jubilados y beneficiarios de AUH: cómo consultar los comercios adheridos

     

    Los beneficios del programa

     

    Según el comunicado oficial, el programa ofrece:

     

    -10% de descuento sin tope de reintegro en compras generales en los principales supermercados.

     

    -20% de descuento en perfumería y limpieza, disponible en algunas cadenas y sin tope.

     

    Reintegro adicional del 5% exclusivo para clientes del Banco Nación, que cobren haberes de ANSES y paguen con tarjeta de débito o crédito a través de BNA+ MODO, con un tope de $20.000 por mes.

     

    Además, el Banco Nación acreditará diariamente un porcentaje de remuneración del 32% de TNA sobre el saldo de las cuentas de hasta 500 mil pesos, medida que busca fortalecer el ahorro de los beneficiarios.

     

    Supermercados adheridos y promociones

     

    Las cadenas participantes ofrecen descuentos diferenciados:

     

    Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza.

     

    Coto y La Anónima: 10% en todos los rubros, sin tope.

     

    Josimar: 15% en todos los rubros, sin tope.

     

    Carrefour: 10% en todos los rubros, con tope de $35.000.

     

    El detalle completo de supermercados y comercios adheridos puede consultarse en la página oficial de ANSES. Click aquí.

    Para ver los COMERCIOS ADHERIDOS, CLICK AQUÍ.

     

    Un círculo virtuoso para el consumo

     

    El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, destacó que la medida no solo beneficiará a jubilados y pensionados, sino que también impulsará el comercio, al incrementar la clientela de las cadenas y generar un “círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado”.

     

    Con este programa, el Gobierno busca aliviar el bolsillo de los adultos mayores en un contexto de inflación y caída del consumo, al tiempo que sostiene la actividad económica en el sector minorista. Fuente: El Once

