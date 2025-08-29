Sin errores, Colapinto quedó 18º en el ensayo inicial de Fórmula 1 en Países Bajos

Tras realizársele un ajuste en la suspensión delantera, Colapinto retornó a pista y continuó con la configuración de la puesta a punto en el A525 y que mostró una eficiente prestación al mejorar sus registros y plasmar 1m13s750 en el mejor de los tres giros dados y volver a boxes para colocar neumáticos blandos.

Con el compuesto rojo, el pilarense volvió a demostrar la evolución del coche consiguiendo mejorar los tiempos y cerrar su mejor vuelta en la tanda, con 1m12s276 tras diez vueltas, en donde el equipo fue regulando además la carga del alerón delantero para tener mejor adherencia y retornar a boxes para otra revisión y análisis del funcionamiento.

En la tercera etapa del entrenamiento, Colapinto fue enviado a pista calzando nuevamente los neumáticos medios utilizados en el comienzo de la sesión, con los cuales afrontó los últimos minutos con el objetivo de evaluar el andar con tanques llenos de cara a la planificación para la competencia del domingo que será sobre 72 vueltas; durante esta parte, el piloto argentino giró en 1m16s706.

Con respecto a Pierre Gasly, compañero de Colapinto, quedó décimo con 1m11s613, completando una labor similar con neumáticos blandos y medios en su auto, el cual como el N°43 también contó con una modificación en los ductos de frenos traseros para esta actividad, como lo informó la escuadra de Enstone. La práctica libre 2 del GP de Países Bajos comenzará a las 11 de la mañana. Fuente: El Once

