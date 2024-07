Bielsa explotó ante la Conmebol tras el escándalo de los jugadores de Uruguay: video

El entrenador de La Celeste destrozó a la Conmebol y bancó a sus jugadores tras los incidentes. “Esto es una plaga de mentirosos”, apuntó el DT. “Es una vergüenza”, lanzó Bielsa.

Marcelo Bielsa brindó este viernes la habitual conferencia de prensa previa a cada partido de Copa América. El argentino, DT de Uruguay, palpita el duelo ante Canadá por el tercer y cuarto puesto, pero habló sobre lo ocurrido luego del encuentro ante Colombia cuando sus jugadores ingresaron a la tribuna en medio de disturbios. Además, volvió a remarcar el mal estado de los campos de juego.

La bronca del DT rosarino se desató cuando le preguntaron acerca del escándalo que protagonizaron los jugadores de su equipo en las tribunas cuando se pelearon con hinchas de Colombia y las posibles sanciones.

"Bielsa":

Por sus declaraciones sobre la organización de la #CopaAmérica y los incidentes tras el partido de Uruguay pic.twitter.com/ZPghGKA2yT — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 12, 2024

“¿Cómo me pueden preguntar eso cuando la única lógica que impera es que hubo madres de familia, con bebés en brazos, mujeres, hermanas, agredidas por los espectadores, la protección del espectador no tiene nada que ver con el espectáculo?”, repreguntó Bielsa y comenzó con su discurso.

“Lo que me tendrían que preguntar es si los jugadores han recibido la disculpa por no haber salvaguardado a sus familias. Cómo voy a temer a una sanción que es imposible que suceda porque no se cuidaron bien a las familias. Lo único que le puedo decir, es que los jugadores reaccionaron como cualquier ser humano”.

“Quiero que se pongan en mi lugar. Uno está amenazado. Entonces ya me cansé. Hacer conferencias de prensa para decir que las canchas están perfectas y no lo están. Esto es una plaga de mentirosos. Scaloni habló una vez y le dijeron, no hables más. Los jugadores no pueden hablar. Todos amenazados. Y las uniones no cierran. Son todos errores. Los norteamericanos hicieron un desastre con los campos de entrenamiento. Y Bolivia no entrenó. Claro, es Bolivia. Y después el penal que no le cobraron a Brasil. Ya saben todo lo que es esto viejo…”

“Esto más claro es imposible. Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban atacados, creó el FIFAGate. Acá no pasó nada, fue una fiesta extraordinaria a estadios llenos. No hay nada de lo que quejarse. Pero no podemos hacer una conferencia de prensa para decir que los campos de juego están bien. ¿Dónde se ha visto que haya una reacción para decir que los futbolistas fueron obligados a hacer esto? ¿Y resulta que hay que tener miedo a ver si le ponen sanciones? Lo único que faltaría es que le pongan sanciones. Es una caza de brujas esto. Todo una vergüenza en un país, que como organizador, tiene responsabilidad, pero estoy seguro que no han mentido. Ellos advirtieron seguramente que los campos iban a estar así”.

“Vio esta exaltación, me quita la razón. ‘Es un energúmeno, es un loco'”, cerró su conferencia el DT. Fuente: El Once

