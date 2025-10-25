Franco Colapinto largará último en el GP de México: “Hay que mejorar para mañana”, afirmó

El piloto de 22 años remarcó un error puntual durante su vuelta rápida que le costó aún más tiempo: “Le pegué a un piano donde le pegan todos y las gomas de adelante se me levantaron en el aire, no tenía dirección. La Q2 era imposible, creo que 16/17 podría haber quedado”. A pesar de este contratiempo, Colapinto se mostró optimista al mirar hacia el futuro. “Hay que buscar siempre esa última milésima y no sale, hay que mejorar para mañana, intentar que sea un mejor día”, afirmó el piloto, reafirmando su compromiso con el equipo y la mejora continua.

Colapinto y Gasly, fuera en Q1

No fue un sábado fácil para Alpine en general. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, también quedó fuera de la Q1, terminando en el décimoctavo puesto, lo que reflejó las dificultades del equipo en la clasificación. La situación fue aún más amarga cuando se confirmó que otros pilotos, como Gabriel Bortoletto, Alexander Albon y Lance Stroll, también fueron eliminados en la primera ronda. A pesar de que Colapinto y Gasly no lograron avanzar a la Q2, el argentino insistió en que el auto podría haber tenido un mejor rendimiento: “Creo que 16/17 podría haber sido un buen puesto para mí, pero hoy no fue el día”, comentó.

Foto: X oficial de Alpine.

El equipo Alpine ahora se enfrenta a un fin de semana complicado, con ambos pilotos eliminados en la Q1. Colapinto, quien había sido más competitivo en algunas sesiones previas, ahora tendrá que luchar para mejorar el rendimiento del auto en las siguientes prácticas y la carrera. “Es un auto muy duro que con cualquier bache pierde todo el agarre, y no fue una buena clasificación”, explicó el piloto, destacando uno de los principales problemas con el coche.

El desafío para el domingo

Con la clasificación ya definida, Colapinto y Alpine deberán centrarse en la carrera del domingo, en la que la tarea de sumar puntos se presenta como un verdadero desafío. Si bien la clasificación no fue lo que se esperaba, el piloto argentino espera que el rendimiento del auto mejore a lo largo del fin de semana. Sin embargo, sabe que la competencia será dura, especialmente con la presencia de pilotos como Lando Norris, quien partirá desde la pole position tras registrar el giro más rápido en la clasificación con un tiempo de 1:15.586. Norris, que pelea por el título, estará por delante de los hombres de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes ocuparán el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Foto: X oficial de Alpine.

Por otro lado, el líder del campeonato, Oscar Piastri, no tuvo una buena clasificación y comenzará octavo. El australiano lidera el campeonato con 346 puntos, seguido de cerca por Norris (332 puntos) y Max Verstappen (306 puntos), quien partirá desde la quinta posición. (Con información de NA e Infobae)

