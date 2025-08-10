Boca 12 partidos sin ganar y tres eliminaciones: presión sobre Russo y seguidilla que preocupa

El mal momento se inició con la derrota en el Superclásico ante River, que precipitó la salida de Fernando Gago. Desde entonces pasaron tres entrenadores: Gago (un partido), Mariano Herrón (tres) y Miguel Ángel Russo (ocho), quien arrastra también diez encuentros sin ganar de su segundo ciclo en 2021, sumando 18 partidos sin alegrías con él en el banco.

La seguidilla incluye partidos de cuatro competiciones y tres eliminaciones: el tramo final del Torneo Apertura y sus playoffs (4), la participación en el Mundial de Clubes (3), la derrota en Copa Argentina (1) y el inicio del Torneo Clausura (4).

(Clarín).

El peso sobre Russo y un futuro incierto

En este contexto, la figura de Russo concentra la atención. La fase regular del Clausura aún tiene 12 fechas por disputarse y Boca se encuentra a un punto de los puestos de clasificación, pero la presión crece día a día sobre el DT. Su continuidad será tema de debate hasta el viaje a Mendoza.

Sin embargo, la responsabilidad no es exclusiva del entrenador. En estos 12 partidos sin ganar hubo fallos puntuales, goles errados y episodios de mala fortuna que podrían haber cambiado el rumbo. La falta de eficacia en momentos clave se transformó en un problema recurrente.

Un ejemplo es Miguel Merentiel, quien marcó un gol ante el Bayern Múnich pero falló al menos tres mano a mano decisivos: ante Independiente, Argentinos Juniors y Racing. “¿Alcanza con la entrega para ser el 9 de Boca?”, es la pregunta que muchos hinchas se hacen.

Errores, falta de reacción y problemas internos

Boca también dejó escapar ventajas en el marcador. Contra Benfica, ganaba 2-1 con un jugador más, pero decidió retrasarse y recibió el empate de Nicolás Otamendi. En el Mundial de Clubes, un empate con Auckland City, equipo semiprofesional, marcó un retroceso futbolístico y anímico, publicó Clarín.

La crisis se agudiza con situaciones internas: actos de indisciplina, futbolistas entrenando aparte, pedidos de transferencias y resistencias a salidas. La disolución del Consejo de Fútbol por parte de Juan Román Riquelme y la partida de Marcos Rojo buscaron descomprimir el vestuario.

En definitiva, Boca atraviesa un momento crítico que combina falta de resultados, errores individuales, problemas tácticos y tensiones internas. La incógnita sigue siendo la misma: ¿es todo culpa de Russo o el problema es más profundo? Fuente: El Once

