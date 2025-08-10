Cronograma de pagos de jubilaciones y asignaciones Anses: cómo sigue hasta fin de agosto
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 321.444,30 pesos (251.444,30 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 290.013,76 pesos (220.013,76 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono).
En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 112.942 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 367.757 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 56.475 pesos para el primer rango de ingresos.
Desde el organismo destacaron que todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0: 8 de agosto
• DNI terminados en 1: 11 de agosto
• DNI terminados en 2: 12 de agosto
• DNI terminados en 3: 13 de agosto
• DNI terminados en 4 y 5: 14 de agosto
• DNI terminados en 6: 18 de agosto
• DNI terminados en 7: 19 de agosto
• DNI terminados en 8: 20 de agosto
• DNI terminados en 9: 21 de agosto
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto
• DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
• DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
• DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
• DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
• DNI terminados en 0: 8 de agosto
• DNI terminados en 1: 11 de agosto
• DNI terminados en 2: 12 de agosto
• DNI terminados en 3: 13 de agosto
• DNI terminados en 4: 14 de agosto
• DNI terminados en 5: 18 de agosto
• DNI terminados en 6: 19 de agosto
• DNI terminados en 7: 20 de agosto
• DNI terminados en 8: 21 de agosto
• DNI terminados en 9: 22 de agosto
Asignación por Embarazo
• DNI terminados en 0: 11 de agosto
• DNI terminados en 1: 12 de agosto
• DNI terminados en 2: 13 de agosto
• DNI terminados en 3: 14 de agosto
• DNI terminados en 4: 18 de agosto
• DNI terminados en 5: 19 de agosto
• DNI terminados en 6: 20 de agosto
• DNI terminados en 7: 21 de agosto
• DNI terminados en 8: 22 de agosto
• DNI terminados en 9: 25 de agosto
Asignación por Prenatal
• DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
• DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto
• DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto
• DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto
• DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto
Asignación por Maternidad
• Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 10 de septiembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
• Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 10 de septiembre
Pensiones No Contributivas
• DNI terminados en 0 y 1: 8 de agosto
• DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
• DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
• DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
• DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
• Todas las terminaciones de documento: 8 de agosto al 10 de septiembre
Prestación por Desempleo
• DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto
• DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
• DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
• DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
• DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto. Fuente: El Once
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com