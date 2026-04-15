Boca goleó a Barcelona de Ecuador, lidera su grupo en la Copa Libertadores y llega entonado al Superclásico

El equipo argentino mostró un rendimiento sólido, con dominio territorial y gran eficacia en los momentos clave del partido. Los goles de Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacíbar y Ander Herrera sellaron una victoria que incluso pudo haber sido más amplia, de no ser por la destacada actuación del arquero José Contreras, figura del conjunto ecuatoriano.

Barcelona de Ecuador, que llegaba con la necesidad de sumar tras su derrota inicial ante Cruzeiro, resistió durante gran parte del encuentro gracias a su arquero, pero terminó cediendo ante la insistencia ofensiva del conjunto local, que encontró los espacios en el tramo final para liquidar el partido.

Boca Juniors impone condiciones en la Copa Libertadores

El desarrollo del encuentro mostró a un Boca Juniors protagonista desde el inicio, con presión alta y control del balón. La intensidad del equipo argentino obligó a Barcelona a replegarse y apostar al contragolpe, aunque con escasa profundidad en ataque.

Foto: La Nación.

Con el correr de los minutos, el Xeneize fue generando situaciones claras, aunque se encontró reiteradamente con las intervenciones del arquero Contreras, quien evitó la apertura del marcador en varias oportunidades durante la primera mitad.

Sin embargo, la resistencia ecuatoriana se quebró en la segunda parte, cuando Boca logró capitalizar su dominio y abrió el marcador. A partir de allí, el equipo local manejó los tiempos del partido con mayor tranquilidad y aumentó la diferencia en el tramo final, cerrando una actuación convincente ante su gente.

Un grupo que comienza a definirse

Con este resultado, Boca Juniors lidera el Grupo D con seis puntos sobre seis posibles, posicionándose como uno de los equipos más sólidos en el inicio del torneo continental. Cruzeiro y Universidad Católica completan la zona, aunque aún deben enfrentarse en esta segunda fecha.

Foto: La Nación.

El conjunto argentino mantiene una racha positiva que lo ilusiona con avanzar a la siguiente fase sin complicaciones. La solidez defensiva y la eficacia ofensiva aparecen como las principales fortalezas de este inicio de campaña en la Copa Libertadores.

Barcelona de Ecuador, por su parte, quedó en el último lugar del grupo sin unidades y con la necesidad urgente de sumar en sus próximos compromisos para no comprometer sus chances de clasificación.

Lo que viene para Boca Juniors

El calendario inmediato de Boca Juniors será exigente, ya que deberá afrontar compromisos clave tanto a nivel local como internacional. En la Copa Libertadores, el próximo desafío será ante Cruzeiro en Brasil, en un duelo que podría comenzar a definir la cima del Grupo D.

Antes de ese encuentro, el Xeneize tendrá una cita de máxima relevancia en el torneo local, cuando visite a River Plate en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Posteriormente, también enfrentará a Defensa y Justicia y cerrará la primera fase del certamen doméstico ante Central Córdoba. Fuente: El Once

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