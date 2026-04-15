Médicos de cabecera de PAMI siguen el paro y piden derogar la resolución que reduce sus salarios

La medida de fuerza fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA). Desde el sector señalaron que la protesta “responde al rechazo de una resolución inconsulta que, bajo la apariencia de un ordenamiento del sistema, implica en los hechos un recorte sustancial de los ingresos de los médicos de cabecera”.

“Se anuncia un aumento de la cápita a $2.100, pero al mismo tiempo se elimina la consulta presencial como fuente de ingreso, se incorporan más prestaciones dentro de un pago fijo y se quita el incentivo económico a la formación profesional”, explicaron.

En esa línea, resumieron: “Se cobra más por cápita, pero se pierde mucho más por lo que se elimina”. Hasta ahora, los profesionales percibían sus ingresos según la cantidad de afiliados a cargo, con sumas adicionales por consultas presenciales, visitas domiciliarias y capacitación profesional. Con el nuevo esquema, PAMI incrementó el monto por paciente, pero eliminó todos esos conceptos extra.

Además, insistieron en que la medida “implica una reducción significativa del ingreso real de los profesionales”.

En este sentido, APPAMIA pide la derogación “inmediata de la Resolución 1107/2026, el incremento de las retribuciones de médicos y odontólogos y la reincorporación inmediata de los profesionales cesanteados sin causa”.

Cuándo termina el paro

En principio, la medida de fuerza de los médicos de PAMI finaliza este miércoles. Se había definido por 72 horas y comenzó el lunes 13, por lo que se espera que la atención médica se normalice el jueves.

El paro impacta en los turnos programados durante este período, aunque se mantiene la atención de urgencias. Desde el gremio aclararon que estos casos seguirán siendo atendidos “según criterio profesional y en cumplimiento de la normativa vigente”. Fuente: El Once

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