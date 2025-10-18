Boca Juniors cayó ante Belgrano 2-1 en La Bombonera y se aleja de la cima en el Torneo Clausura

La derrota dejó a Boca con una sensación amarga, ya que el equipo de Claudio Úbeda desaprovechó varias ocasiones claras para abrir el marcador. Sin embargo, en el segundo tiempo, Belgrano se adelantó rápidamente gracias a un penal convertido por Passerini (12′) y un gol en contra de Paredes (16′). Aunque Zeballos descontó para los locales (20′), el esfuerzo final del Xeneize no fue suficiente para evitar la derrota.

Boca dominó pero no concretó

El primer tiempo fue muy disputado, con un inicio frenético por parte de Boca, que salió a presionar con fuerza en los primeros minutos. Sin embargo, el conjunto de Úbeda no logró concretar sus oportunidades. Merentiel fue uno de los más activos, pero el arquero visitante, Federico Cardozo, estuvo firme bajo los tres palos. A pesar de las jugadas claras, como una pelota que Merentiel disparó por encima del travesaño, el gol seguía sin llegar.

Por su parte, Belgrano, aunque no estuvo tan presente en los primeros compases, logró equilibrar el juego con algunas llegadas de peligro, como un remate de Compagnucci que se fue por encima del travesaño. En la última jugada de la primera parte, Giménez tuvo otra oportunidad para Boca, pero su cabezazo se estrelló en el travesaño.

El golpe de Belgrano y la reacción de Boca

El segundo tiempo comenzó con un gol tempranero para Belgrano. A los 12 minutos, un penal cometido por Di Lollo sobre Passerini le permitió al delantero cordobés abrir el marcador. Más adelante, el partido se complicó aún más para los locales cuando, a los 16 minutos, un centro que parecía inofensivo terminó en autogol de Nicolás Paredes, quien no logró despejar la pelota correctamente.

El Xeneize reaccionó rápidamente con un gol de Zeballos a los 20 minutos. El delantero, quien había ingresado en el segundo tiempo, aprovechó una excelente asistencia de Merentiel y definió al segundo palo, desatando la euforia en La Bombonera. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos finales y varias llegadas peligrosas, Boca no logró empatar el partido y se quedó con las manos vacías. (con información de Infobae)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com