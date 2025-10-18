La Dirección Nacional Electoral realizó el simulacro previo a las Elecciones Legislativas

Máximo alcance y participación a nivel nacional

Según detalló la directora nacional electoral, Luz Landívar, “el operativo abarcó a los 24 distritos electorales del país y contempló la transmisión de más de 108.992 telegramas desde más de 14.370 locales de votación equipados con Kit de Transmisión y desde más de 950 Sucursales Electorales Digitales”. Además, se logró simular el ritmo real de los comicios mediante inicios escalonados de transmisión y la participación activa de 1.100 digitadores en distintas unidades operativas.

Landívar destacó que “el simulacro alcanzó el nivel más alto de transmisión desde los establecimientos de votación de la historia”, lo cual marca un precedente significativo en la preparación electoral de cara a los comicios.

Evaluación exhaustiva del sistema electoral

Durante el simulacro, también se sometieron a prueba los sistemas de digitalización, la conectividad y los mecanismos de transmisión de telegramas desde los Centros de Transmisión de Establecimientos (CTE) y las Sucursales Electorales Digitales (SED). Se revisaron cuidadosamente los procedimientos de recepción, digitación, fiscalización y totalización del recuento provisional, para garantizar un funcionamiento robusto y seguro.

Además, participaron fiscales y apoderados de todas las fuerzas políticas, quienes supervisaron las instancias críticas del proceso, como el tratamiento de incidencias, los controles de ingreso y egreso de personal, y la verificación final de los resultados. Fuente: El Once

