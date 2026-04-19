Boca le ganó 1 a 0 a River, festejó en el Monumental y se quedó con el Súperclásico

Boca Juniors se impuso 1-0 sobre River Plate en el estadio Monumental, en una nueva edición del Superclásico correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura. El triunfo significó además el fin del invicto del equipo dirigido por Eduardo Coudet.

Boca Juniors se impuso 1-0 sobre River Plate en el estadio Monumental, en una nueva edición del Superclásico correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura. El triunfo significó además el fin del invicto del equipo dirigido por Eduardo Coudet.

El único gol del encuentro fue convertido por Leandro Paredes, quien ejecutó con precisión un penal sancionado tras la revisión del VAR por una mano de Lautaro Rivero en el cierre del primer tiempo.

Durante la segunda mitad, River intentó avanzar en busca del empate, pero no logró generar situaciones claras en el área rival. Boca, por su parte, administró la ventaja y apostó a los contragolpes.

El encuentro también tuvo incidencias destacadas. Paredes debió ser reemplazado por una molestia física, mientras que en el equipo local Sebastián Driussi salió lesionado durante el partido.

En los minutos finales, River reclamó un posible penal por un contacto sobre Lucas Martínez Quarta, aunque el árbitro no sancionó la infracción.

Con este resultado, Boca se quedó con el Superclásico y sumó un triunfo clave en el campeonato, en un partido disputado y con escasas diferencias en el desarrollo del juego. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com