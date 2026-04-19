Turismo Carretera: Santiago Mangoni ganó y Werner terminó 14º en la final de la 4ª fecha

Santiago Mangoni ganó la Final de la 4ª fecha del Turismo Carretera disputada en Concepción del Uruguay y cortó una racha de 40 carreras sin triunfos, consolidándose como protagonista del campeonato. Completaron el podio Lambiris y Urcera. Mariano Werner quedó 14º.

Santiago Mangoni ganó la Final de la 4ª fecha del Turismo Carretera este domingo en el Autódromo de Concepción del Uruguay, en el marco del “Gran Premio Río Uruguay Seguros”. El piloto de Balcarce, al mando del Chevrolet Camaro del Canning Motorsport, logró una victoria fundamental que lo devuelve a lo más alto del automovilismo nacional.

El balcarceño no solo se quedó con el triunfo, sino que además cortó una sequía de 40 competencias sin victorias dentro de la categoría. Detrás suyo, el podio lo completaron Mauricio Lambiris con Ford Mustang y José Manuel Urcera con Toyota Camry, en una final muy disputada hasta el cierre.

“Por suerte llegó esta victoria. Trabajé en mis falencias y para esta carrera llegué más fuerte que nunca. Estoy muy feliz por este resultado, así que espero seguir por la misma senda en las próximas fechas”, señaló el ganador de la prueba.

Además, Mariano Werner llegó a la bandera a cuadros con problemas en el motor de su Mustang y debido al aceite en pista, ocasionó un despiste.

Un regreso al triunfo tras dos años

El triunfo de Mangoni representa su cuarta victoria en el Turismo Carretera desde su debut, y la primera desde el 11 de junio de 2023 en Rafaela. En aquella ocasión también había ganado con una Chevy del entonces JP Carrera, estructura que hoy compite como Canning Motorsport.

Su rendimiento durante el fin de semana fue sólido: venía de abandonar en Neuquén, pero logró recuperarse con un segundo puesto en clasificación, a solo 0s006 del mejor tiempo, y luego se quedó con la serie más rápida del domingo.

Claves del fin de semana competitivo

Con este resultado, Mangoni ingresó a la zona de clasificación a la Copa de Oro y se consolidó como el mejor representante de Chevrolet en el certamen. Además, cumplió con el requisito reglamentario de haber ganado una carrera, condición indispensable para aspirar al título. Fuente: El Once

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