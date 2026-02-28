Boca no pudo con Gimnasia de Mendoza y sumó su tercer empate en fila en La Bombonera

El Lobo Mendocino arrancó arriba con un sorpresivo cabezazo, pero Miguel Ángel Merentiel logró el empate. Además, le anularon un tanto en el cierre del primer tiempo.

Boca no pudo romper el maleficio y continúa sin ganar en el Torneo Apertura. Este sábado igualó 1 a 1 con Gimnasia de Mendoza en La Bombonera.

El conjunto visitante comenzó arriba en el tanteador por un cabezazo antes del primer cuarto de hora, pero el Xeneize consiguió igualar de la mano de Miguel Ángel Merentiel. A su vez, el conjunto de Claudio Úbeda vio anulado un gol de Adam Bareiro en el cierre de la etapa inicial.

Con este resultado, Boca llegó a nueve puntos y se mantiene fuera del top 8 en su zona. Tiene un punto menos Gimnasia de Mendoza. Ahora el Xeneize buscará sumar afuera de casa contra Lanús a las 21:00 horas del miércoles 4 de marzo.

Seguí las incidencias del partido

¡FINAL DEL PARTIDO!

95 minutos: otra excelente intervención de Petrucci

Un potente disparo a media altura de Lautaro Blanco obligó a un despeje del guardameta a un costado.

92 minutos: gran atajada de Petrucci

El arquero del Lobo se lució para despejar un cabezazo de Lautaro Di Lollo a la altura del punto penal.

88 minutos: Aranda le erró al arco

El cuarto ataque del juvenil fue concluido con un cabezazo desviado en el área chica.

84 minutos: Bareiro casi grita su gol

El ex San Lorenzo desvió un tiro libre de Leandro Paredes y la pelota se fue a escasos centímetros del parante superior.

82 minutos: la tercera no fue la vencida para Aranda

Otro tiro frontal del juvenil que se perdió por encima del travesaño.

74 minutos: cuarta modificación en Boca Juniors

Ander Herrera por Santiago Ascacíbar.

67 minutos: lo volvió a intentar Aranda

El delantero se animó a sacar un zurdazo en el rectángulo mayor que se perdió al lado del palo derecho de Petrucci.

62 minutos: doble cambio en la visita

Blas Armoa y Ulises Sánchez por Fermín Antonini y Santiago Rodríguez.

55 minutos: Aranda tuvo una clara ocasión

El juvenil desenfundó un disparo frontal de primera en el área, pero la pelota se marchó por un costado.

52 minutos: triple cambio en Boca Juniors

Kevin Zenón, Tomás Aranda y Leandro Paredes por Lucas Janson, Williams Alarcón y Milton Delgado.

50 minutos: asomó el Lobo mendocino

El equipo de Ariel Broggi utilizó la larga distancia con un disparo desde afuera del área que se marchó por encima del travesaño.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Dos cambios en Gimnasia: Valentino Simoni y Nahuel Barboza por Juan Franco y Agustín Módica.

44 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS ANULADO!

Otro gran centro de Lautaro Blanco a la carrera y un mejor cabezazo de arremetida por parte de Adam Bareiro para sellar la remontada. Tras revisión del VAR, fue anulado.

41 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

A diferencia de todo el primer tiempo, Lautaro Blanco no desbordó, sino que enganchó para su perfil derecho y envió una pelota al área. El balón se desvió en Bareiro y Miguel Merentiel lo mandó a la red para señalar el empate.

39 minutos: Adam Bareiro, amonestado

El delantero recibió la amarilla por una falta a Fermín Antonini.

30 minutos: reclamo por un penal, contraataque y Marchesín en modo salvador

Boca Juniors pidió la pena máxima por una mano inexistente en el área, pero el árbitro dio continuidad y, en la réplica, Agustín Módica terminó el avance con un disparo a manos del arquero del Xeneize.

25 minutos: Boca en modo Blancodependiente

Todos los ataques del Xeneize concluyen en centros intrascendentes del lateral izquierdo.

15 MINUTOS: ¡GOL DE GIMNASIA!

Luciano Paredes fue quien anotó la primera emoción del partido y hay sorpresa en La Bombonera.

12 minutos: primer amonestado en La Boca

Milton Delgado vio la cartulina por una infracción a Fermín Antonini.

9 minutos: nueva aparición de Lautaro Petrucci

El guardameta del Lobo contuvo sin problemas una volea de Miguel Merentiel desde la medialuna.

3 minutos: anticipo de Ascacíbar y primer intento de Bareiro

El Príncipe capitalizó una recuperación del volante central, encaró sobre campo ajeno y sacudió un derechazo a las manos del arquero.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Formaciones confirmadas

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia (Mendoza): Lautaro Petrucci; Juan Franco, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Nicolás Linares, Fermín Antonini, Luciano Paredes, Santiago Rodríguez; Facundo Lencioni y Agustín Módica. DT: Ariel Broggi. Fuente: El Once

