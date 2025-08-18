Boca se impuso a Independiente Rivadavia y rompió su mala racha: video del 3-0

Con los tantos de Leandro Paredes, Exequiel Zeballos y Alan Velasco, Boca volvió al triunfo después de siete empates y cinco derrotas, una que lo dejó fuera de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán.

Antes del gol ante Independiente Rivadavia, el último tanto de Paredes con la camiseta de Boca había sido el 10 de noviembre de 2013, en el triunfo 2 a 1 frente a Tigre en La Bombonera.

Los goles

A los 30 minutos del primer tiempo, con un poco de fortuna tras un desvío en el arquero Ezequiel Centurión, Leandro Paredes convirtió el 1 a 0 después de tirar un córner e ir a buscar la pelota en la carambola dentro del área.

Independiente Rivadavia dominó todo el segundo tiempo, con centros desde los dos sectores de las bandas pero tanto los defensores Marco Pellegrino como Lautaro Di Lollo como el arquero Agustín Marchesín estuvieron firmes en el fondo de Boca.

No obstante, en el final del partido, Boca se destapó con dos goles: primero fue Exequiel Zeballos, quien corrió una larga pelota desde el fondo de la cancha por la banda derecha y definió ante la salida del arquero Centurión a los 43 minutos para el 2 a 0.

Y Alan Velasco, con un suave remate a los 45 minutos del complemento, venció la débil resistencia defensiva de “La Lepra” mendocina y la floja respuesta de Centurión para sellar la goleada de Boca por 3 a 0 y conseguir así el ansiado triunfo después de 12 partidos. Fuente: El Once

