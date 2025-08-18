Quini 6: 52 apostadores ganaron más de $5.096.000 y siguen los pozos millonarios

En el Tradicional salieron el 43-07-06-30-02-40. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $1.380.486.782.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 28-26-35-34-33-25. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $1.694.843.375.

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 44-22-17-12-40-04. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $606.568.716.

En el Siempre Sale hubo 52 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 11-17-10-05-24-34. Cobrarán cada uno $5.096.214,69. Fuente: El Once

