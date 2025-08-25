Boca venció a Banfield de local y sumó su segundo triunfo seguido: video del 2-0

Tras este contundente triunfo en condición de local, el “Xeneize” se quedó con el tercer lugar del Grupo A, con 9 unidades. Un escalón por debajo de Huracán, quien posee 10 puntos.

El partido

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, Boca realizó un importante esfuerzo en el aspecto ofensivo, con jugadas colectivas que generaron diversas oportunidades claras de gol. Sin embargo, las fallas en las distintas definiciones sellaron un frustrante 0-0 en el tanteador.

APARECIÓ LA BESTIA DE BOCA 🔵🟡 Nació en los pies de Paredes, Aguirre asistió y Merentiel dejó en el suelo a Sanguinetti para el 1-0 ante Banfield Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/LULG25JdES — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 24, 2025

En el complemento del encuentro, el “Xeneize” liderado por el director técnico Miguel Ángel Russo regresó al terreno de juego con una mentalidad diferente que se observó reflejada en el resultado final.

En el minuto 9, Boca Juniors abrió el marcador de La Bombonera. El centro delantero uruguayo Miguel Merentiel aprovechó un error defensivo de Banfield y envió la pelota al fondo de la red.

CAVANI PUSO EL SEGUNDO DE BOCA 🔵🟡 El delantero uruguayo aprovechó el rebote y la empujó de cabeza para el 2-0 ante Banfield Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/Ln4hxdguWy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 24, 2025

A los 36 minutos, el elenco de La Ribera concretó el 2-0 en el marcador y selló su triunfo. El centro delantero uruguayo Edinson Cavani aprovechó un rebote dentro del área chica y con un cabezazo envió la pelota al fondo del arco banfileño. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com