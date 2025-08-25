Quini 6: 10 apostadores ganaron más de $26.508.000 y los grandes pozos quedaron vacantes

En el sorteo Tradicional salieron el 08-09-04-44-05-12. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $500.000.000.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 22-06-34-07-25-09. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $2.020.619.538.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 15-41-20-44-14-26. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $1.164.339.684.

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 35-33-26-44-30-40. Hubo 10 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $26.508.108,60. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com