Boca visita a Cruzeiro en Brasil con la ilusión de mantener el buen momento

El equipo de Claudio Úbeda juega este martes desde las 21.30 en Belo Horizonte. Llega con puntaje ideal y buscará acercarse a la clasificación a los octavos de final de la competencia.

Boca afrontará este martes un partido clave en la Copa Libertadores cuando visite a Cruzeiro en Belo Horizonte, por la tercera fecha del Grupo D. El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Mineirão.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega con puntaje ideal y en una racha positiva que lo posiciona como uno de los protagonistas del certamen. Una victoria lo dejaría muy cerca de asegurar la clasificación a los octavos de final.

En este contexto, Boca buscará sostener el rendimiento que mostró en sus últimas presentaciones, tanto en el plano local como en el internacional.

Un presente sólido y sin derrotas

El conjunto xeneize acumula una racha de 14 partidos sin perder y viene de una contundente victoria por 4-0 ante Defensa y Justicia.

Más allá de las rotaciones utilizadas en ese encuentro, el cuerpo técnico ya tiene definida una base titular para este compromiso en Brasil.

Para este partido, Boca mantendrá la mayoría de sus habituales titulares, aunque presentará una modificación en el arco debido a la ausencia de Agustín Marchesín.

El equipo para jugar en Belo Horizonte

La formación probable de Boca Juniors incluiría a Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

El mediocampo aparece como uno de los puntos fuertes del equipo, con la conducción de Leandro Paredes y un esquema que combina equilibrio y proyección ofensiva.

En ataque, la dupla Merentiel-Bareiro se consolida como una de las variantes más utilizadas en este tramo de la temporada.

Un rival que necesita reaccionar

Del otro lado estará Cruzeiro, que llega con la obligación de sumar tras un inicio irregular en la Copa Libertadores.

El equipo brasileño había debutado con una victoria, pero luego sufrió una derrota en condición de local que lo dejó con menor margen de error en el grupo.

El partido ante Boca se presenta como determinante para sus aspiraciones de avanzar de fase.

Los datos de Cruzeiro vs. Boca, por la Copa Libertadores

Hora: 21.30.

TV: Fox Sports y Telefe.

Streaming: Disney +

Árbitro: Esteban Ostojich.

Estadio: Mineirao. Fuente: El Once

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