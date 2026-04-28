Frío y lluvias en Argentina: el detalle del pronóstico para esta semana

De acuerdo con los análisis recientes, gran parte del territorio nacional presenta anomalías térmicas negativas, con registros que se ubican entre 1 °C y 4 °C por debajo de los valores normales. Este patrón consolida condiciones típicas de un otoño más avanzado, dejando atrás el ambiente templado y húmedo que predominó durante semanas anteriores.

La circulación atmosférica asociada a este fenómeno también impulsa el ingreso de aire más seco, lo que tiene un impacto directo en las precipitaciones. En este contexto, amplias regiones productivas experimentarán una marcada reducción en la frecuencia e intensidad de lluvias, lo que resulta determinante para distintas actividades económicas.

Semana con predominio de aire frío y escasas lluvias

En el centro del país, el frío y lluvias en Argentina se manifestarán con un claro predominio de condiciones secas. Las temperaturas se mantendrán bajas durante varios días, con mínimas que continuarán por debajo de los promedios estacionales y máximas moderadas, sin grandes variaciones térmicas.

En cuanto a las precipitaciones, los modelos meteorológicos coinciden en señalar un escenario deficitario. Provincias como Entre Ríos, Córdoba, La Pampa y sectores del oeste de Buenos Aires registrarán acumulados muy bajos o incluso nulos a lo largo de la semana. Esta tendencia también se extiende hacia el noroeste argentino, donde la falta de lluvias será aún más marcada, indicó Meteored.

Para el sector agropecuario, esta situación representa un cambio relevante. Por un lado, laausencia de lluvias implica una pausa en la recarga de humedad en los suelos, un factor clave tras semanas previas con mayor disponibilidad hídrica. Por otro, las condiciones más secas favorecen el avance de tareas de campo que habían sido condicionadas por el exceso de agua. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com