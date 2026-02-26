Buscan al ganador de $142 millones y no aparece: el plazo que tiene para cobrar

En el último sorteo, realizado el martes 24 de febrero, un jugador obtuvo el pozo acumulado de $142.403.367 tras acertar la combinación 13 – 24 – 27 – 75 – 93. El ticket ganador fue emitido en la Agencia Oficial N° 652 de esa localidad correntina, que ya confirmó la validación de la jugada.

Desde ese momento, el premio quedó oficialmente adjudicado. Sin embargo, el ganador aún no se acercó a iniciar el trámite de cobro, mientras el plazo reglamentario comenzó a correr.

Impuestos y monto neto a cobrar

Como ocurre con premios de gran magnitud, el monto no se percibe en su totalidad. Según la normativa vigente, a este tipo de premios se les aplica un descuento aproximado del 31% en concepto de impuestos nacionales.

En consecuencia, el ganador cobraría cerca de $98 millones netos. Aun con esa deducción, la cifra representa un cambio económico significativo para cualquier apostador que haya depositado su esperanza en la jugada.

Además del beneficiario principal, la agencia que emitió el ticket también recibe un estímulo económico. En este caso, la comisión ronda el 5% del premio total, lo que equivale a más de $7 millones para el comercio que concretó la apuesta.

El plazo límite para reclamar

Respecto de los tiempos establecidos, la reglamentación indica que el ganador dispone de 15 días corridos desde la fecha del sorteo para presentarse a reclamar el premio. Es decir, el plazo vencerá a mediados de marzo si no media ninguna prórroga.

Si el apostador no se presenta dentro de ese período, el dinero pasará a integrar fondos específicos del organismo administrador del juego, tal como lo prevé la normativa vigente.

Mientras el reloj avanza, crece la expectativa en Caá Catí. El boleto ganador existe, la agencia está identificada y el premio está confirmado. Sin embargo, el interrogante persiste: quién es el nuevo millonario que todavía no dio el paso final para cobrar los $142 millones que podrían cambiarle la vida. Fuente: El Once

