Frente frío sobre la región central del país: prevén que las máximas no superen los 26°C
Pronóstico
En Paraná el jueves se presentará con cielo parcialmente nublado y condiciones estables. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima alcanzará los 26°C. El viento soplará leve a moderado del sector sur, lo que reforzará la sensación de aire más fresco durante las primeras horas del día.
Desde el viernes comenzará un progresivo ascenso térmico. Se prevé nubosidad variable y ausencia de precipitaciones, con una mínima de 20°C y una máxima de 28°C.
El sábado el tiempo continuará estable y mayormente soleado, con una mínima de 18°C y una máxima de 31°C. Para el domingo, en tanto, el calor se hará sentir con mayor intensidad: se espera una mínima cercana a los 20°C y una máxima que llegará a los 33°C, con cielo mayormente despejado.
La estabilidad será la característica predominante en el este y noreste del país durante el resto de la semana. No obstante, en el centro-oeste y noroeste argentino persistirá aire húmedo e inestable, con condiciones propicias para tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Fuente: El Once
