Calendario Anses: esta semana se pagan jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones

En la última semana del mes se abonan las jubilaciones, AUH, Asignaciones por Embarazo, Asignaciones de Pago Único, Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

En el segundo mes del año, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica un reajuste del 2,85%, en concordancia con la inflación registrada en diciembre, que fue del 2,8%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

El calendario de la Anses en la semana del 23 al 27 de febrero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 8: 23 de febrero DNI terminados en 9: 24 de febrero

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 7: 23 de febrero DNI terminados en 8: 24 de febrero DNI terminados en 9: 25 de febrero

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: del 10 de febrero al 12 de marzo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 9 de febrero al 12 de marzo

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de febrero DNI terminados en 2 y 3: 25 de febrero DNI terminados en 4 y 5: 26 de febrero DNI terminados en 6 y 7: 27 de febrero

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL Hacer clic en el botón “Consulta” Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)

Cómo elegir el medio de pago para las prestaciones de la Anses

Ingresar a Mi Anses o descargar la aplicación, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción Cobros Luego hacer click en la opción Cambiar medio de cobro jubilaciones y pensiones o Cambiar medio de cobro Asignaciones Familiares, según corresponda. Corroborar que los datos de contacto (correo electrónico, celular y domicilio) estén actualizados y verificados, lo que puede realizarse en el momento. Cargar el código de validación recibido por correo electrónico o SMS y confirmar el DNI, ingresando el correspondiente número de trámite. Una vez ingresado dicho código, se podrá optar por el nuevo medio de cobro dentro de las opciones habilitadas. En el caso de las asignaciones, podrán consultar el medio de cobro actual y seleccionar el nuevo, indicó La Nación.

Cabe destacar que quienes residan en zona austral deben optar por una sucursal bancaria para poder mantener el adicional correspondiente a dicha zona.

Para todos los casos, la elección estará vigente a partir de los 60 días de solicitada.

