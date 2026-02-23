Quini 6: un afortunado ganó $600 millones en La Revancha y otros 72 más de $5.000.000 en el Siempre Sale

En el Tradicional salieron el 39-00-45-27-36-05. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $7.734.492.766.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 23-12-11-22-44-37. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $1.975.040.607.

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 41-36-28-11-40-16. Hubo un nuevo afortunado que acertó los seis números y se aseguró $600.000.000. En esta oportunidad, fue a parar a Córdoba capital.

En el Siempre Sale hubo 72 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 09-25-35-05-18-16. Cobrarán cada uno $5.383.948,50. Siete son de Entre Ríos.

En el Pozo Extra hubo 608 ganadores con seis aciertos que se llevarán $254.934,21. Fuente: El Once

