Caso $LIBRA: diputados denunciarán al fiscal y pedirán explicaciones a Javier y Karina Milei

Repercusiones políticas tras nuevas pericias

Diputados y exintegrantes de la comisión investigadora del caso $LIBRA anunciaron nuevas acciones tras conocerse peritajes que revelaron comunicaciones entre Mauricio Novelli, los hermanos Milei y el asesor Santiago Caputo. También impulsarán interpelaciones y denuncias judiciales.

El caso $LIBRA volvió a sacudir el escenario político argentino luego de que diputados y exdiputados que integraron la comisión investigadora del Congreso anunciaran una serie de medidas tras conocerse nuevas pericias que revelaron comunicaciones entre el empresario Mauricio Novelli, el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo

Las definiciones se dieron durante una conferencia de prensa realizada en el Anexo de la Cámara de Diputados, donde los legisladores presentaron una batería de iniciativas políticas y judiciales vinculadas al presunto fraude relacionado con la criptomoneda $LIBRA

Según señalaron, los peritajes realizados sobre el teléfono de Novelli confirmaron contactos directos entre el impulsor de la criptomoneda y funcionarios del entorno presidencial el mismo día en que se produjo la maniobra que derivó en la polémica financiera.

En ese contexto, el diputado y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, sostuvo que las nuevas pruebas refuerzan las conclusiones del informe final elaborado por la comisión investigadora el año pasado.

Una conferencia con fuertes acusaciones políticas

La conferencia de prensa reunió a los legisladores que integraron la comisión investigadora que durante tres meses analizó el caso $LIBRA. El encuentro se realizó ante una sala colmada de periodistas, aunque, según denunciaron los propios diputados, las autoridades de la Cámara resolvieron no transmitir el evento en vivo.

“Han resuelto las autoridades de la Cámara no transmitir en vivo la conferencia”, advirtió Ferraro al inicio de la exposición, antes de presentar los resultados del análisis de las nuevas pruebas conocidas en los últimos días.

El legislador afirmó que las pericias al celular de Novelli revelaron que el empresario mantuvo conversaciones telefónicas fluidas con Javier Milei y Karina Milei durante la jornada en la que se produjo la presunta estafa vinculada al lanzamiento del token. “Estamos frente a una estafa y a un hecho de corrupción millonario”, afirmó Ferraro durante la conferencia.

El rol del Presidente en la investigación

Durante su intervención, el diputado recordó que el informe final elaborado por la comisión investigadora ya había señalado la posible participación del Presidente en la maniobra. “$LIBRA tuvo al Presidente como partícipe necesario”, afirmó Ferraro, quien sostuvo que los nuevos peritajes “son más que contundentes” y confirman lo que los legisladores venían señalando desde el inicio de la investigación.

En ese sentido, el legislador insistió en que el lanzamiento de la criptomoneda no fue una acción improvisada sino que se trató de una operación previamente organizada. “El lanzamiento de $LIBRA no fue improvisado, fue una acción premeditada y coordinada”, señaló.

Ferraro agregó que los nuevos elementos surgidos de la investigación refuerzan la hipótesis de que existió un vínculo directo entre el entorno presidencial y los impulsores de la criptomoneda.

Denuncias y pedidos de investigación

A partir de las nuevas pruebas conocidas, los legisladores anunciaron una serie de medidas políticas y judiciales que buscarán impulsar desde el Congreso. Entre ellas, adelantaron que ejecutarán la resolución de la comisión investigadora para denunciar al fiscal Eduardo Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal.

Según argumentaron, el fiscal habría entorpecido el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso durante el desarrollo de la investigación parlamentaria. Además, solicitarán formalmente que Taiano sea apartado de la causa por el presunto entorpecimiento de la investigación y por un posible encubrimiento de los hechos denunciados.

Interpelaciones y pedidos de informes

Otra de las iniciativas anunciadas por los diputados apunta a requerir explicaciones directas a los funcionarios involucrados en el caso.

En ese marco, impulsarán un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo Nacional para que los funcionarios mencionados en las investigaciones periodísticas expliquen el contenido de sus conversaciones telefónicas con el empresario Mauricio Novelli.

El requerimiento alcanzará al presidente Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, al asesor Santiago Caputo y al funcionario Demian Reidel. Además, los legisladores anunciaron que solicitarán la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de Karina Milei para que comparezcan ante el Congreso y den explicaciones sobre el caso.

Advertencias sobre responsabilidades políticas

El vicepresidente de la comisión investigadora, Juan Marino, afirmó durante la conferencia que el objetivo de estas medidas es permitir que los funcionarios involucrados puedan dar explicaciones públicas. “Le estamos dando la oportunidad de que expliquen”, señaló el legislador.

Marino sostuvo que la negativa del Gobierno a brindar información sobre el caso genera sospechas adicionales.

“Su silencio, su ataque al periodismo y su rechazo a cualquier tipo de investigación los autoincrimina”, expresó. Además, remarcó que el Congreso tiene la responsabilidad constitucional de ejercer control sobre el Poder Ejecutivo.

Las conclusiones del informe final de la comisión

Los legisladores también recordaron las principales conclusiones del informe final elaborado por la comisión investigadora del caso $LIBRA, que ya había advertido sobre posibles responsabilidades políticas del Presidente.

Según ese documento, el mandatario “habría prestado una colaboración imprescindible para la realización de la maniobra” que derivó en el presunto fraude vinculado a la criptomoneda.

Uno de los puntos centrales del informe fue la publicación por parte del Presidente de un número de contrato de 44 caracteres vinculado al token $LIBRA. Los legisladores señalaron que ese código no era de acceso público y que, hasta el momento, el mandatario no explicó cómo obtuvo ese dato.

Datos sobre los usuarios afectados

Otro de los elementos que surgieron durante la investigación parlamentaria estuvo relacionado con la cantidad de personas que habrían operado con la criptomoneda.

En su momento, el Presidente había afirmado en una entrevista televisiva que el número de argentinos involucrados en las operaciones no superaba los cinco usuarios.

Sin embargo, según los datos que recibió la comisión investigadora, la plataforma Ripio informó oficialmente que al menos 1.329 ciudadanos argentinos operaron con el token $LIBRA.

Además, informes técnicos posteriores indicaron que un total de 114.410 billeteras virtuales registraron pérdidas vinculadas a esa criptomoneda.

Un caso con impacto institucional

El informe final de la comisión investigadora también planteó que el caso $LIBRA podría tener implicancias institucionales relevantes.

“Por la alta gravedad institucional y la malversación de la investidura presidencial, esta comisión señala que Javier Milei y Karina Milei tienen responsabilidad política en la sucesión de hechos vinculados a la criptomoneda $LIBRA”, indicaron los legisladores.

En ese documento también se planteó que el Congreso debería evaluar si el Presidente incurrió en “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”.

Esa conclusión dejaba abierta la posibilidad de que el Poder Legislativo impulse un eventual juicio político contra el mandatario si se reúnen los elementos necesarios.

Un conflicto político que sigue escalando

Mientras continúan las investigaciones judiciales y parlamentarias, el caso $LIBRA sigue generando tensiones dentro del escenario político argentino. Durante la conferencia de prensa, los legisladores opositores también denunciaron lo que consideraron ataques del oficialismo contra periodistas que investigaron el caso.

En particular, manifestaron preocupación por la citación judicial de la periodista Natalia Volosin, quien difundió información relevante vinculada a la causa. Los diputados afirmaron que el Congreso deberá defender la libertad de prensa y garantizar el secreto de las fuentes periodísticas, reconocido en el artículo 43 de la Constitución Nacional.

Además, anunciaron que impulsarán el repudio institucional de la Cámara de Diputados a los ataques contra el periodismo.

En paralelo, adelantaron que se conformará una comisión ad hoc para seguir la evolución de la causa judicial y evaluar posibles avances o retrocesos en la investigación, publicó Ámbito.

Por último, los legisladores señalaron que analizarán la posibilidad de iniciar una segunda etapa investigativa en el Congreso para continuar delimitando las responsabilidades políticas vinculadas al caso $LIBRA. Fuente: El Once

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