Cazas F-16: el Gobierno acelera la llegada de más aviones de combate

Sin embargo, debido a los avances en los entrenamientos y la infraestructura necesaria, el Gobierno ha decidido adelantar la entrega de otros seis F-16, los cuales se esperaba que arribaran a finales de este año, en diciembre, pero que ahora podrían llegar antes.

Foto: Archivo Elonce.

“La realidad indica que la Real Fuerza Aérea de Dinamarca, tras la baja reciente de sus F-16 comprometidos a Argentina y Ucrania, ya dispone de los aviones para su entrega, previa realización de los respectivos trabajos de mantenimiento y puesta a punto para su transferencia a la Fuerza Aérea Argentina”, señalaron plataformas especializadas como Zona Militar. A medida que la situación de guerra en Ucrania sigue sin resolverse, los acuerdos entre Argentina y Dinamarca se aceleran, permitiendo la llegada anticipada de los aviones.

Capacitación y entrenamientos intensivos

Una de las claves para el adelanto en la entrega de los cazas F-16 está en la capacitación de los pilotos de la FAA. El proceso de formación está avanzando a buen ritmo, con vuelos de prueba realizados recientemente en la provincia de Córdoba. “Las aeronaves matrícula M-1007 y M-1008 despegaron desde el Área Material Río Cuarto con presencia de personal especializado de Top Aces, la empresa canadiense encargada de la formación”, indicó el sitio especializado Zona Militar.

Foto: Archivo Elonce.

Top Aces, conocida por ser líder mundial en entrenamiento aéreo avanzado, está trabajando en conjunto con asesores daneses y estadounidenses para garantizar que los pilotos argentinos adquieran las habilidades necesarias para operar los cazas F-16. Los entrenamientos incluyen vuelos de reconocimiento y maniobras de alta complejidad, las cuales son vitales para el manejo de este sistema de armas avanzado.

Acelerando la infraestructura y recursos

Otro aspecto clave para anticipar la llegada de los cazas es la mejora en la infraestructura de la FAA. En la VI Brigada Aérea de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, las obras para albergar a las nuevas aeronaves avanzan a buen ritmo. La inauguración reciente del Centro de Instrucción y Capacitación en Mantenimiento de Aeronaves F-16 (CICMA) en Tandil refuerza aún más la capacidad operativa de la Fuerza Aérea Argentina, y se espera que el sistema de armas se traslade allí una vez que los pilotos completen su primera instancia de entrenamiento.

El Gobierno también está trabajando para asegurar que se asignen los recursos necesarios para recibir y mantener estos aviones de combate. La compra total de 24 F-16 a Dinamarca se realizó por un monto cercano a los 300 millones de dólares, lo que refleja el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la defensa aérea nacional.

Un futuro con mayor capacidad de defensa aérea

Con la llegada anticipada de los seis cazas F-16, la FAA estaría en condiciones de operar 12 aeronaves de combate a partir de 2027, lo que le permitirá tener una mayor capacidad de respuesta ante cualquier amenaza aérea. El fortalecimiento de la defensa aérea es una prioridad para el Gobierno, que busca recuperar y modernizar los recursos de la Fuerza Aérea para asegurar la soberanía del espacio aéreo argentino, publicó Iprofesional.

En el marco de este plan, se espera que los avances en la capacitación de pilotos, la infraestructura adecuada y la pronta llegada de los nuevos cazas permitan a la FAA operar a plena capacidad para finales de 2027, con los 24 F-16 prometidos. La incorporación de estos aviones de combate representa un salto cualitativo en la defensa aérea de Argentina, que continúa avanzando en su proceso de modernización militar. Fuente: El Once

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