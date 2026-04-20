“Esperamos que aparezca”: el misterio del ganador del Quini 6 en Río Cuarto

Mientras pasan las horas, la incertidumbre crece entre los responsables del local, que no logran identificar al ganador. La expectativa se mantiene tanto dentro de la agencia como en toda la comunidad, que sigue de cerca la noticia.

Expectativa y sorpresa en la agencia

Miriam Domínguez, titular del local, contó que no tienen pistas firmes sobre quién podría ser el nuevo millonario. Según explicó, revisaron entre los clientes habituales, pero ninguno coincide con la jugada ganadora.

“No es ningún cliente fijo”, aseguró, al tiempo que destacó que por la agencia pasan muchas personas a diario, lo que dificulta aún más rastrear al apostador. Esta situación alimenta la ansiedad y el misterio en torno al premio.

A pesar de la incertidumbre, Domínguez expresó la alegría que implica haber vendido un ticket ganador. La noticia generó entusiasmo en el comercio, que rápidamente se llenó de comentarios, consultas y nuevas apuestas.

Un premio millonario que se hace esperar

El monto obtenido, $377.636.337, convierte al ganador en uno de los grandes beneficiados del juego en lo que va del año. Sin embargo, el hecho de que aún no haya aparecido agrega un condimento especial a la historia.

En este contexto, desde la agencia mantienen la esperanza de que el apostador se acerque en los próximos días para reclamar su premio. La situación no es inusual, aunque cada caso genera expectativas renovadas.

Además, la propia agenciera recordó un antecedente significativo: hace nueve años, el mismo local entregó un premio importante de 28 millones de pesos, que en ese momento también generó gran repercusión, confesó Diario Puntal.

Antecedentes y emoción compartida

Aquel episodio quedó grabado en la memoria del comercio, y hoy vuelve a cobrar relevancia ante este nuevo golpe de suerte. La diferencia en los montos refleja también el crecimiento de los premios en los juegos de azar en los últimos años.

La combinación de “felicidad inmensa” y ansiedad define el clima actual en la agencia, donde cada cliente que entra despierta una mínima sospecha o ilusión de que pueda tratarse del ganador. Fuente: El Once

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