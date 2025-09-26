Charly García, ganador del Konex de Brillante 2025 a la música popular argentina

Es el reconocimiento más alto que entrega la Fundación Konex. Además, se designó a quienes obtuvieron el galardón de Platino. La ceremonia de entrega será el 11 de noviembr

El reconocimiento más alto de la música popular argentina, el Konex de Brillante, ha sido otorgado en su edición 2025 a Charly García, quien se suma así a una lista histórica de figuras como Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Salgán y Dino Saluzzi. Este galardón, que representa la máxima distinción de la Fundación Konex, destaca la trayectoria más sobresaliente de la última década en el ámbito musical nacional.

La Fundación Konex, presidida por Luis Ovsejevich, junto a la presidenta del Gran Jurado, Sandra Mihanovich, comunicó que tras la entrega de los Diplomas al Mérito a las cien personalidades más relevantes de la música popular en veinte disciplinas, el Gran Jurado seleccionó en cada quinteto a quienes ostentan la carrera más significativa entre 2015 y 2024. Estas figuras recibirán el Konex de Platino, mientras que entre los galardonados con el Konex de Platino y las Menciones Especiales se eligió a Charly García como la personalidad más destacada para recibir el Konex de Brillante.

En las ediciones anteriores de los Premios Konex dedicadas a la música popular, el Konex de Brillante fue entregado a Atahualpa Yupanqui en 1985, Mercedes Sosa en 1995, Horacio Salgán en 2005 y Dino Saluzzi en 2015, consolidando así un linaje de referentes fundamentales en la historia musical argentina.

El listado de Konex de Platino de este año abarca una amplia variedad de géneros y estilos. Entre los distinguidos se encuentran José “Pepe” Colángelo como solista de tango, la Orquesta del Tango de Buenos Aires como conjunto de tango, Soledad Pastorutti y Nahuel Pennisi en la categoría de solista de folklore, y Los Manseros Santiagueños como conjunto de folklore. En jazz, los reconocimientos fueron para Ricardo Lew y Escalandrum. El rock tuvo como premiados a David Lebón y Divididos, mientras que en pop se destacaron Lali Espósito, Babasonicos y Miranda!. Otros galardonados incluyen a La Delio Valdez en música tropical, Wos en urbano, CA7RIEL & Paco Amoroso en alternativo/nuevo, y Hernán Cattaneo en DJ/electrónica.

El reconocimiento en la categoría melódico/romántico fue para Abel Pintos, en música infantil para Canticuénticos, y en solista instrumental para Pablo Agri. En el rubro de autor/compositor, el Konex de Platino fue para Fito Páez, mientras que Fabián “Tweety” González fue distinguido como productor artístico. En la categoría de arreglador/orquestador, los premiados fueron Leo Sujatovich y Lito Vitale.

El Gran Jurado también otorgó el Konex de Honor a dos figuras fallecidas en la última década: Javier Martínez y Mariano Mores. Además, se concedieron Menciones Especiales a Charly García, Los Auténticos Decadentes, Pimpinela y Trombonanza.

La selección de los premiados estuvo a cargo de un Gran Jurado compuesto por veinte personalidades reconocidas, bajo la presidencia de Sandra Mihanovich (Premio Konex de Platino 1995 y 2015, Premio Konex 2005), con Alejandro Lerner (Premio Konex 1985, 1995 y 2005) como secretario general y Dino Saluzzi (Premio Konex de Brillante 2015) como presidente honorario.

La ceremonia de entrega de los Konex de Brillante, Konex de Platino, Konex de Honor y Menciones Especiales se realizará el martes 11 de noviembre de 2025 a las 18:00 en la Ciudad Cultural Konex, ubicada en Sarmiento 3131, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Es un año cargado de reconocimientos para el músico, que está a punto de estrenar su colaboración con Sting. El martes 19 de agosto, Charly recibió el Doctorado Honoris Causa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La decisión de otorgar este reconocimiento surgió de la Cátedra de Música Popular de la carrera de Artes de la Universidad de Buenos Aires, que propuso a Charly García por su “aporte musical y por el sentido político que han tenido sus canciones en distintos momentos de la historia argentina”.

“Desde hoy pasaré a llamarme Dr. Charly García”, dijo el músico con su clásico sentido del humor ante la flamante distinción. Fuente: Infobae

