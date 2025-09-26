Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Locales Sociedad

    Comenzaron las Clases de La Segunda Edición del Programa Adultos Digitales

    Nogoyá Times Posted on

    Nogoyá

    Ya están en marcha las clases del programa “Adultos Digitales”, organizado en conjunto con la Tecnicatura Superior en Análisis y Desarrollo de Software, dependiente de la Escuela Normal Superior “Dr. Antonio Sagarna”. Esta política tiene como objetivo la alfabetización digital en adultos mayores.
    La cursada se desarrolla los días jueves y viernes hasta el 24 de octubre, en la Escuela Normal Superior.
     Los ejes temáticos son:
    ✅️ Introducción a la computadora y Windows 10
    ✅️ Exploración de internet y búsqueda de información
    ✅️ Word y Excel
    ✅️ Correo electrónico, WhatsApp y videollamadas
    ✅ Charla a cargo del Banco de Entre Ríos sobre el buen uso del homebanking.
    En el inicio de la cursada estuvieron presentes la Rectora Haydee Riffel, el Secretario de Gobierno Eduardo Quinodoz y el Director de Modernización, Santiago Di Sábato.

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like