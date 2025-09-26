Comenzaron las Clases de La Segunda Edición del Programa Adultos Digitales

Nogoyá
Ya están en marcha las clases del programa “Adultos Digitales”, organizado en conjunto con la Tecnicatura Superior en Análisis y Desarrollo de Software, dependiente de la Escuela Normal Superior “Dr. Antonio Sagarna”. Esta política tiene como objetivo la alfabetización digital en adultos mayores.
La cursada se desarrolla los días jueves y viernes hasta el 24 de octubre, en la Escuela Normal Superior.
Los ejes temáticos son:
Introducción a la computadora y Windows 10
Exploración de internet y búsqueda de información
Word y Excel
Correo electrónico, WhatsApp y videollamadas
Charla a cargo del Banco de Entre Ríos sobre el buen uso del homebanking.
En el inicio de la cursada estuvieron presentes la Rectora Haydee Riffel, el Secretario de Gobierno Eduardo Quinodoz y el Director de Modernización, Santiago Di Sábato.
