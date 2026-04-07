Choque en Francia: un tren de alta velocidad impactó contra un camión y murió el maquinista

El hecho ocurrió en la mañana de este martes entre las ciudades de Béthune y Lens, en la región de Pas-de-Calais, según informó la empresa ferroviaria estatal SNCF.

En ese contexto, el siniestro en Francia generó un importante despliegue de emergencia y abrió una investigación para determinar las causas del impacto.

Cómo fue el choque

El accidente se produjo alrededor de las 7 de la mañana, cuando el tren de alta velocidad que cubría el trayecto entre Dunkerque y París impactó contra un camión a la altura del municipio de Bully-les-Mines.

La formación transportaba a 243 pasajeros al momento del choque, lo que obligó a una rápida intervención de bomberos y equipos médicos en el lugar, según informó la Agencia NA.

Como consecuencia del impacto, el maquinista falleció, mientras que dos personas resultaron gravemente heridas y otras sufrieron lesiones de distinta consideración.

Accidente tren y camión.

El operativo y los heridos

Las autoridades locales indicaron que al menos 11 personas presentaron heridas, aunque inicialmente se había informado una cifra mayor de afectados.

En las imágenes difundidas desde la zona se pudo observar el frente del tren con severos daños, mientras los equipos de rescate trabajaban para asistir a los pasajeros.

El accidente en Francia obligó además a interrumpir el servicio ferroviario en varios tramos de la región, afectando la circulación habitual.

Investigación y contexto del hecho

El conductor del camión fue detenido, aunque por el momento no se confirmó su situación ni las circunstancias que derivaron en la colisión.

Según informaron fuentes oficiales, el vehículo transportaba material militar, aunque no presentaba características externas que lo identificaran como tal. Fuente: El Once

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