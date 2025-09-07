Colapinto disputa el Gran Premio de la Fórmula 1 en Italia: está 17°

¡PASÓ DE TODO EN ESE INICIO! Así de picante fue la largada del #ItalianGP, que cuenta momentáneamente a Lando Norris como líder. ▶️ Mirá la 🏁 #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/JHgSw98CBZ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 7, 2025

El experimentado piloto alemán Nico Hülkenberg sufrió un desperfecto en la vuelta de calentamiento y abandonó la carrera antes de la largada.

Max Verstappen hizo una arriesgada maniobra y tuvo que cederle el primer lugar a Lando Norris, pero los sobrepasó en la cuarta vuelta y es el líder del GP de Italia.

El australiano Oscar Piastri rebasó al monegasco Charles Leclerc con una arriesgada movida en una curva, pero el de Ferrari lo dejó pasar. Fuente: El Once

