Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Deportes Nacionales Noticias

    Colapinto disputa el Gran Premio de la Fórmula 1 en Italia: está 17°

    Nogoyá Times Posted on
    El piloto argentino largó en el puesto 17 en el Gran Premio de Monza y busca completar una nueva carrera en la máxima categoría del automovilismo mundial.
    El argentino Franco Colapinto (Alpine) largó en el puesto 17 de la grilla y ya está girando en la carrera del Gran Premio de Italia, en Monza, de la Fórmula 1.

    El experimentado piloto alemán Nico Hülkenberg sufrió un desperfecto en la vuelta de calentamiento y abandonó la carrera antes de la largada.

     

     

    Max Verstappen hizo una arriesgada maniobra y tuvo que cederle el primer lugar a Lando Norris, pero los sobrepasó en la cuarta vuelta y es el líder del GP de Italia.

     

    El australiano Oscar Piastri rebasó al monegasco Charles Leclerc con una arriesgada movida en una curva, pero el de Ferrari lo dejó pasar. Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like