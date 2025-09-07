Ángela Torres le contestó a Rusherking y habló de su relación pasada

Lejos de dejar pasar la polémica, Ángela Torres le contestó a Rusherking y explicó que sus palabras fueron malinterpretadas. “Lo vi. Yo no siento que sea así pero tampoco soy nadie para hablar sobre la percepción de él de las cosas. Ya no es mi pareja así que no es mi mundo”, expresó en declaraciones recientes.

Con firmeza, la hija de Gloria Carrá remarcó que no tenía intenciones de seguir polemizando: “Yo no tengo ganas de andar diciéndole cómo son las cosas para mí. Yo tengo una visión y él tiene otra”.

“No terminamos mal, se terminó el amor”

En su descargo, Ángela Torres intentó poner paños fríos al conflicto y aclaró cómo se dio la ruptura con el rapero. “No terminamos mal”, dijo, y puntualizó que la relación se disolvió porque “se terminó el amor”.

Foto: Archivo Elonce.

Consultada sobre las chicanas que se interpretaron en sus declaraciones, sostuvo que lo que comentó en el programa Nadie dice nada fueron simplemente “chistecitos del aire” y que no buscaba dejarlo mal parado. “Estaba hablando de mí y haciendo una reflexión sobre la economía, no era la intención dejarlo como rata”, explicó.

De todos modos, la actriz no dejó pasar la oportunidad de remarcar que cada uno quedó con visiones diferentes sobre lo ocurrido.

Un mensaje sugestivo para cerrar la polémica

A pesar de su intento de suavizar las tensiones, Ángela Torres le contestó a Rusherking con una frase que dejó la puerta abierta a nuevas interpretaciones. “No me molesta que hable, lo que él sienta lo respeto, no guardo rencores ni remordimientos. Le deseo lo mejor”, afirmó con tono sarcástico.

Finalmente, cerró con una frase sugestiva que generó repercusión en redes sociales: “Habría que preguntarle a él si guarda rencor…”. Con esa declaración, Torres dejó en claro que no piensa continuar con el ida y vuelta mediático, aunque su respuesta volvió a poner en el centro de la escena la relación que ambos compartieron.

La polémica entre Ángela Torres y Rusherking volvió a instalarse con fuerza en la agenda mediática, demostrando que, aun separados, ambos siguen generando repercusiones cada vez que hacen referencia a su pasado en común. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com