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    Comenzó la Vacunación Antigripal a los Trabajadores Municipales

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    En la tarde de hoy, personal de enfermería de los Centros de Salud, en el marco de la Campaña de Vacunación Antigripal, comenzaron a aplicar la dosis a los trabajadores de diversas dependencias municipales.
    Cabe destacar que la campaña en su primera etapa se ejecutó a:
    ✅ Personal de la coordinación de Desarrollo Social.
    ✅ Personal de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos (Obras Públicas, Servicios Públicos y Cementerio)
    ✅ Personal del palacio municipal (administrativos)
    🩷 Vacunarse es cuidarnos entre todos.
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