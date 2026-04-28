Comenzó la Vacunación Antigripal a los Trabajadores Municipales

Nogoyá
En la tarde de hoy, personal de enfermería de los Centros de Salud, en el marco de la Campaña de Vacunación Antigripal, comenzaron a aplicar la dosis a los trabajadores de diversas dependencias municipales.
Cabe destacar que la campaña en su primera etapa se ejecutó a:
Personal de la coordinación de Desarrollo Social.
Personal de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos (Obras Públicas, Servicios Públicos y Cementerio)
Personal del palacio municipal (administrativos)
Vacunarse es cuidarnos entre todos.
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