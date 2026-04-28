Trabajos en Calle Belgrano

Nogoyá
Durante la mañana de hoy, personal de la Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Nogoyá, ejecuto trabajos de mejoras viales en zona sur de la ciudad.
Se realizó perfilado y mantenimiento de calle Belgrano (entre Presidente Arturo H. Illia y Martin Fierro), que permitirá mejorar el tránsito y el acceso al barrio.
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