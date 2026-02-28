Comienza el pago de haberes para la administración pública provincial

La medida alcanza tanto a los agentes activos como a los pasivos del sector público provincial, quienes recibirán sus haberes de acuerdo al calendario oficial. La administración provincial recomienda a los beneficiarios estar atentos a las fechas asignadas según su categoría y dependencia.

Cronograma de pago

Lunes 2 de marzo (acreditación sábado 28 de febrero): hasta 860.000 pesos.

Martes 3 de marzo: desde 860.001 hasta 1.145.000 pesos.

Miércoles 4 de marzo: desde 1.145.001 hasta 1.330.000 pesos.

Jueves 5 de marzo: desde 1.330.001 hasta 1.635.000 pesos.

Viernes 6 de marzo: desde 1.635.001 hasta 2.180.000 pesos.

Lunes 9 de marzo (acreditación sábado 7 de marzo): superior a 2.180.001 pesos Fuente: El Once

