Comienza el pago de haberes para la administración pública provincial

    El Gobierno de Entre Ríos recordó el cronograma de pagos de haberes para la administración pública provincial correspondientes al mes febrero. Los pagos comenzaron a efectuarse hoy sábado 28 de febrero y se extenderán hasta el lunes 9 de marzo.

     

    La medida alcanza tanto a los agentes activos como a los pasivos del sector público provincial, quienes recibirán sus haberes de acuerdo al calendario oficial. La administración provincial recomienda a los beneficiarios estar atentos a las fechas asignadas según su categoría y dependencia.

     

    Cronograma de pago

    Lunes 2 de marzo (acreditación sábado 28 de febrero): hasta 860.000 pesos.

    Martes 3 de marzo: desde 860.001 hasta 1.145.000 pesos.

    Miércoles 4 de marzo: desde 1.145.001 hasta 1.330.000 pesos.

     

    Jueves 5 de marzo: desde 1.330.001 hasta 1.635.000 pesos.

    Viernes 6 de marzo: desde 1.635.001 hasta 2.180.000 pesos.

     

    Lunes 9 de marzo (acreditación sábado 7 de marzo): superior a 2.180.001 pesos Fuente: El Once

