Febrero se despide con máximas de 31°C: cómo seguirá el tiempo este fin de semana

De acuerdo a los datos meteorológicos difundidos para la capital entrerriana, el cierre del mes estará acompañado por condiciones mayormente estables y temperaturas que superarán los 30 grados.

Sábado caluroso

Para el sábado 28 se prevé una temperatura máxima de 31°C y una mínima de 18°C. La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre 0 y 10%, por lo que no se esperan lluvias significativas durante la jornada.

El cielo se presentará parcialmente nublado, con momentos de mayor presencia de sol hacia la tarde. El viento soplará entre 13 y 22 kilómetros por hora, con dirección predominante variable, sin ráfagas destacadas.

Domingo con más calor y cielo mayormente despejado

El domingo 1 comenzará con una mínima de 20°C y alcanzará una máxima de 33°C, lo que marcará un aumento respecto al sábado. La jornada se caracterizará por cielo mayormente soleado y sin probabilidades de precipitaciones.

El viento continuará con intensidad leve a moderada, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. El ambiente se mantendrá caluroso durante la tarde, en el marco de un inicio de marzo con condiciones típicas de verano.

Inicio de semana con pico térmico

El lunes 2 será el día más caluroso del período analizado. El pronóstico indica una máxima de 35°C y una mínima de 19°C. El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mañana y parcialmente nublado hacia la noche, sin lluvias previstas.

Además, se registrará un incremento en la intensidad del viento, que oscilará entre 23 y 31 kilómetros por hora, aportando algo de alivio en horas de la tarde.

Para el martes 3 se anticipó una leve baja de la máxima, que se ubicará en 32°C, mientras que la mínima ascenderá a 23°C. La probabilidad de precipitaciones seguirá siendo baja, entre 0 y 10%.

Mitad de semana con inestabilidad

El miércoles 4 presentará una máxima de 31°C y una mínima de 18°C, con cielo parcialmente nublado y escasas chances de lluvias.

En tanto, el jueves 5 podría registrarse un cambio en las condiciones, con probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas entre 10 y 40%. La temperatura descenderá levemente, con una máxima de 28°C y una mínima de 21°C. Fuente: El Once

