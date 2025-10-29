Cómo serían las vacaciones de los empleados con la reforma laboral de Milei

Fraccionadas y en cualquier momento del año

El proyecto de “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo” del Gobierno de Javier Milei propone modificar las reglas sobre el descanso anual. Según el texto, las vacaciones podrán fraccionarse en períodos mínimos de una semana y otorgarse en cualquier momento del año, con aviso previo de 21 días.

El proyecto de “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, introduce una serie de cambios en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que impactarán directamente en la forma en que los trabajadores podrán tomar sus vacaciones. Entre los puntos más relevantes, se destaca la posibilidad de fraccionar los períodos de descanso, una mayor flexibilidad para el empleador y nuevos plazos de notificación. El artículo 10 del proyecto sustituye al artículo 154 de la LCT, estableciendo un régimen más amplio respecto al otorgamiento del descanso anual. De aprobarse, el esquema actual —que obliga a tomar las vacaciones de manera continua dentro del período estival— se vería modificado de forma sustancial.

Se podrán fraccionar en semanas

El cambio más significativo radica en que las vacaciones podrán dividirse en tramos, algo que hasta ahora la ley limitaba estrictamente. El texto indica que los períodos no podrán ser “inferiores a una semana”, por lo que los empleados podrían distribuir sus días en bloques más cortos a lo largo del año.

La iniciativa busca, según el Gobierno, adaptar la normativa a los nuevos modelos laborales y brindar más opciones para la organización del trabajo. Sin embargo, especialistas advierten que podría generar mayor discrecionalidad por parte de los empleadores y dificultar la desconexión plena de los trabajadores. Fuente: El Once

