Cómo serían las vacaciones de los empleados con la reforma laboral de Milei
Fraccionadas y en cualquier momento del año
El artículo 10 del proyecto sustituye al artículo 154 de la LCT, estableciendo un régimen más amplio respecto al otorgamiento del descanso anual. De aprobarse, el esquema actual —que obliga a tomar las vacaciones de manera continua dentro del período estival— se vería modificado de forma sustancial.
Se podrán fraccionar en semanas
El cambio más significativo radica en que las vacaciones podrán dividirse en tramos, algo que hasta ahora la ley limitaba estrictamente. El texto indica que los períodos no podrán ser “inferiores a una semana”, por lo que los empleados podrían distribuir sus días en bloques más cortos a lo largo del año.
La iniciativa busca, según el Gobierno, adaptar la normativa a los nuevos modelos laborales y brindar más opciones para la organización del trabajo. Sin embargo, especialistas advierten que podría generar mayor discrecionalidad por parte de los empleadores y dificultar la desconexión plena de los trabajadores. Fuente: El Once
