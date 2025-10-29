El dólar oficial vuelve a bajar y recupera calma en el mercado

El mercado financiero vivió el lunes una jornada histórica tras la victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas, pero la calma en el dólar duró poco: con el cierre del sintético D3105, un bono que ajustaba al tipo de cambio oficial, muchos inversores desarmaron el “trade”, lo que generó presión sobre el mercado oficial.

Sin embargo, esa postura se está revirtiendo en todos los tramos del dólar durante la jornada de este miércoles. Además de las caídas en el segmento del dólar oficial, en los dólares financieros también se observa un comportamiento similar: el dólar MEP y el CCL bajan hasta los $1.461,80 (-1,1%) y $1.475,64 (-0,7%), respectivamente.

En consonancia, el dólar blue baja $20 hasta $1.450, un retroceso de 2,3% en lo que va de la jornada. Por su parte, el dólar minorista promedio que releva el Banco Central se vende a $1.490,69. En el segmento de dólares futuros, las bajas también son generalizadas, con descensos de hasta 2,3% en el contrato de dólar para junio de 2026. Para fin de año, se espera un tipo de cambio de $1.522.

Vista puesta en el segmento en pesos

Al mismo tiempo, en el segmento pesos, todavía persiste la presión sobre las tasas de interés de corto plazo, que incentiva las cauciones y la dolarización, pese a la ratificación del Gobierno a las bandas cambiarias.

Sobre este último punto, persisten las dudas de que sea un mecanismo sostenible, debido a que no cumple un factor crucial que es la acumulación de reservas. Actualmente, las cauciones a 1 día son de 37,9%.

Hoy el mercado estará atento a una nueva licitación del Tesoro. Las ideas fuerza que predominan entre los brokers es que se tiene que terminar el apretón sobre los pesos. La política debería dirigirse hacía liberar más liquidez y así estabilizar las tasas de interés en niveles más bajos que los actuales.

Para ello, algunos suponen que desde el Banco Central se tendrían que bajar los encajes. La otra vía es rollear menos vencimientos. Por eso el segundo llamado de octubre puede dar indicios sobre el camino que seguirá el Palacio de Hacienda. (Ámbito)

