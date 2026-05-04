Con aumento confirmado, cuánto cobrarán las niñeras y cuidadores de adultos en mayo 2026

El esquema salarial establece subas acumulativas sobre los sueldos mínimos conformados del sector: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio de 2026. Además, se dispuso la incorporación progresiva de sumas no remunerativas previas al salario básico, lo que impacta directamente en los haberes de mayo.

En este contexto, la categoría de asistencia y cuidado de personas —donde se encuadran niñeras y cuidadores de adultos— es una de las más sensibles dentro del régimen de trabajo doméstico, ya que concentra tareas esenciales de cuidado cotidiano en hogares particulares.

Cuánto cobrarán niñeras y cuidadores en mayo 2026

Con el aumento confirmado, los valores para mayo 2026 quedaron establecidos de la siguiente manera para la categoría de asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.805,10 por hora o $481.109,55 mensuales; sin retiro, $4.231,79 por hora o $533.256,50 mensuales.

Estos montos representan los pisos salariales legales obligatorios fijados por la normativa vigente. A partir de allí, los empleadores pueden acordar remuneraciones superiores, pero nunca inferiores a lo establecido oficialmente.

El incremento forma parte de un esquema más amplio que también incluye la incorporación del 50% de una suma no remunerativa en abril y el restante 50% en julio de 2026, lo que impacta en la recomposición general de los ingresos del sector, según información de Iprofesional.

Adicional por zona desfavorable y otros aumentos

Uno de los puntos relevantes del acuerdo es la actualización del adicional por zona desfavorable, que desde abril 2026 pasa a ser del 31% sobre el salario mínimo. Este beneficio alcanza principalmente a trabajadoras en provincias patagónicas y el partido bonaerense de Patagones.

Este adicional se suma al salario base y puede representar un incremento significativo en los ingresos mensuales, especialmente en regiones donde el costo de vida es más elevado o existen mayores dificultades de acceso.

Además, el régimen contempla otros adicionales obligatorios como la antigüedad, que suma un 1% por cada año trabajado con el mismo empleador, y recargos por horas extras, que pueden llegar al 50% en días hábiles y al 100% en fines de semana y feriados. Fuente: El Once

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