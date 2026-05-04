Quini 6: 14 apostadores ganaron más de $26 millones en el Siempre Sale

En el Tradicional salieron el 30-17-37-15-43-09. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $1.223.675.359.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 25-00-10-21-15-06. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $780.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 29-32-28-07-19-05. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $3.999.786.966.

En el Siempre Sale hubo 14 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 44-41-22-12-28-00. Cobrarán cada uno $26.281.855,93.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 2.653 ganadores y cada uno percibirá $58.424,43. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com