Con el regreso de las temperaturas primaverales, se prevé una máxima de 26ºC

Atrás quedaron esos días grises y para el cierre de este fin de semana se espera el tan ansiado regreso de la estación más linda del año.

El cielo se encuentra despejado este domingo en Paraná y para la jornada se prevé que las temperaturas oscilen entre los 11 y 26ºC con vientos soplando del sector norte.

Es que las temperaturas del mes de noviembre, como ha venido sucediendo hasta el momento, no son ni definitivamente invernales ni totalmente veraniegas, sino que son cabal expresión de una época de transición como es la primavera.

Ya hacia el lunes, un sistema de altas presiones comenzará a desplazarse lentamente hacia el océano Atlántico. Este movimiento favorecerá el retorno de los vientos del norte, con un ascenso progresivo de las temperaturas en el centro y norte del país.

De hecho, para el comienzo de semana en la capital entrerriana se anuncia cielo algo nublado con una mínima estimada en 14ºC y una máxima que trepará a los 28, con vientos del noreste.

El martes se perfila como un día clave para seguir de cerca los avisos del SMN, ya que para la mañana se pronostican vientos del noreste con ráfagas de entre 42 y 50 k/h, rotando hacia el norte para la tarde noche. Se espera cielo algo a parcialmente nublado con marcas térmicas que rondarán entre los 16 y 30ºC.

Mientras que para el miércoles se espera cielo mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 29ºC con vientos del sur.

No se pronostican precipitaciones para la nueva semana que comienza. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com