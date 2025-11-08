Daños en el sur de Brasil tras el paso del tornado: “Es una catástrofe sin precedentes”

Rio Bonito do Iguaçu fue la zona más afectada

Un tornado arrasó el estado de Paraná, en Brasil, dejando seis muertos, 400 heridos y miles de viviendas destruidas. Declararon el estado de calamidad pública.

Un devastador tornado azotó el estado de Paraná en el sur de Brasil, dejando al menos seis muertos y más de 400 personas heridas, según informaron las autoridades locales. El fenómeno, descrito como una “catástrofe sin precedentes”, causó una destrucción masiva en el municipio de Rio Bonito do Iguaçu, donde el 90% de las viviendas y edificios comerciales fueron arrasados.

El gobernador de Paraná, Ratinho Júnior, calificó el desastre como el peor en la historia del estado. “Es improbable que alguna casa, o incluso algún edificio comercial, quede en pie. Vimos silos y gasolineras colapsando”, dijo el gobernador en declaraciones a la prensa. Los vientos del tornado podrían haber superado los 250 km/h (155 mph), según el Servicio Meteorológico de Paraná (Simepar), lo que provocó la total destrucción de la localidad.

Como resultado de la magnitud del desastre, se ha declarado el estado de calamidad pública en el estado de Paraná, lo que permitirá al Gobierno adoptar medidas de emergencia, movilizar recursos y solicitar apoyo federal. Además, las autoridades locales están recopilando información sobre las personas desplazadas y las viviendas destruidas, ya que aún no se tiene un panorama completo de la magnitud de la tragedia.

Entre las víctimas fatales, se encuentran tres hombres de 49, 57 y 83 años, y dos mujeres de 47 y 14 años. Otro hombre de 53 años perdió la vida en la cercana ciudad de Guarapuava, también afectada por el tornado. Las autoridades han confirmado que el número de víctimas podría aumentar, ya que los equipos de rescate siguen recibiendo información de familiares y personas desaparecidas.

Riesgo de nuevos fenómenos climáticos

El pronóstico meteorológico también es preocupante, ya que el tornado está asociado a un frente frío que se desplaza por el sur de Brasil. Según el canal Climatempo, el ciclón podría generar ráfagas de viento superiores a los 100 km/h en los estados cercanos de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y São Paulo. Se espera que el fenómeno continúe moviéndose por el mar hasta el domingo, afectando también la costa de Río de Janeiro y Espírito Santo. (Con información de CNN)

