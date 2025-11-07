Confirman aumento a empleadas domésticas: cuánto subirán los sueldos en noviembre y diciembre

El punto de tensión se dio cuando frente a la oferta del Gobierno que, en principio, era de 1,3% para noviembre y 1,2% para diciembre, los representantes de la parte trabajadora contraofertaron 1,5% para este mes (dejando diciembre sin cambios).

Desde el Estado en principio no querían ceder a ese pedido, pero en cambio ofrecieron tres cifras no remunerativas de $14.000 (para noviembre, diciembre y enero inclusive). Finalmente, las partes pudieron acercar posiciones y cerrar una suba de 2,7% por los dos meses que quedan hasta finalizar el año.

Y sumaron al acuerdo también los $ 14.000 extras por tres meses, en principio para las trabajadoras que superen las 16 horas semanales.

Los números que surgen del acuerdo son provisorios, ya que todavía falta formalizar el mismo con las rúbricas de todas las partes, y la firma final de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. De esta forma, queda sin ajuste octubre, dado que el incremento previo fue de 6,5% fragmentado en julio, agosto y septiembre.

El salario mínimo para empleadas de Casas Particulares para noviembre quedaría en $ 3.096 la hora para las trabajadoras con retiro de la quinta categoría, y la más demandada, es decir, el personal de tareas generales, lo que equivale a unos 40 pesos más. Y el mes quedará, según los números provisorios, en unos $ 380.000

Para aquellas, que trabajan “con cama” adentro, la hora pasará a ser de $ 3.340,10, unos $ 43 pesos más. El mes subirá unos $ 5.400 y quedará en $ 422.315.

El incremento para el último mes del año quedaría en $ 3.136 el mínimo la hora para la quinta categoría con retiro; y en $ 3.383,50 para aquellas que tienen franco sólo el fin de semana, publicó NA.

El mes para cada caso se ubicará en valores cercanos a $ 384.722 y $ 427.805, respectivamente. Fuente: El Once

